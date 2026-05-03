Heroes of Might and Magic: Olden Era продалась тиражом 500 тысяч копий за три дня | The GEEK
Новости

Heroes of Might and Magic: Olden Era продалась тиражом 500 тысяч копий за три дня

Игра продалась тиражом более 500 тысяч копий менее чем за трое суток после выхода в раннем доступе. Разработка окупилась уже за первые сутки.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 21:31
Heroes of Might and Magic: Olden Era продалась тиражом 500 тысяч копий за три дня

Heroes of Might and Magic: Olden Era показала сильный старт в Steam. Разработчики из российской студии Unfrozen сообщили, что менее чем за 72 часа игру купили более 500 тысяч раз.

За первые сутки продажи достигли 250 тысяч копий. Этого, по словам команды, уже хватило, чтобы окупить разработку.

Игра также собрала более 7000 пользовательских обзоров в Steam и удерживает рейтинг «очень положительные». Отрицательных отзывов сейчас меньше 800.

Пиковый онлайн тоже оказался высоким для жанра: по данным SteamDB, одновременно в Olden Era играли почти 61 тысяча пользователей.

Heroes of Might and Magic: Olden Era находится в раннем доступе и сейчас продаётся со скидкой 25%. Дополнительно игра доступна в Game Pass, поэтому фактический охват аудитории может быть выше, чем показывают продажи в Steam.

Обсудить

Главное по теме

Промокоды Промокоды для RAID: Shadow Legends на май 2026

Список актуальных промокодов и инвайт-кодов на ресурсы, валюту, чемпионов и другие полезные ресурсы.
Промокоды Промокоды для Black Russia на май 2026 Промокоды Промокоды для Zenless Zone Zero (ZZZ) на май 2026

Похожие материалы

Epic Games Store Hogwarts Legacy бесплатно раздают в Epic Games Store

Добавить игру в библиотеку можно до 3 мая.

 PlayStation Бесплатные игры PS Plus в мае: полный список

В мае подписчиков PS Plus ждет футбольный симулятор, хардкорная экшен-RPG и милая метроидвания.

 Игры Игры из Steam стали доступны на телевизорах Яндекса

Сервис «Игромир» с технологией облачного гейминга появился в приложении «Кинопоиска».

 Assassin's Creed Вышел первый трейлер Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Игра выйдет 9 июля на ПК и консолях.

Скидки и подборки

5 аксессуаров для iPhone, без которых Pro-модель работает на половину мощности 5 отличных смартфонов до 25 000 рублей, которые можно купить прямо сейчас 5 альтернатив WHOOP без подписки в 2026 году: какой безэкранный браслет выбрать Подарки на 8 Марта: лучшие идеи для любого бюджета от 3 000 до 19 000 ₽ Чем заменить Telegram для переписки с родными и друзьями Нашли идеальные подарки к 23 февраля. Их будут использовать каждый день

Последние новости

В США впервые ограничивают обход возрастной проверки с помощью VPN Pura 90 Pro стал самым успешным запуском Huawei за последние годы Codex от OpenAI стал универсальным ИИ-агентом для рабочих задач Сэм Альтман: ИИ изменит рынок труда, но не отменит необходимость в людях В США выросли цены на восстановленные консоли PlayStation 5 Все новости
Тренд
iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублейiQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублей

Последние обзоры

Смотреть все

  1. iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман с вентилятором внутри

    Обзоры

  2. Обзор Baseus Inspire XH1: оранжевые наушники с тюнингом от Bose и автономностью на две недели

    Обзоры

  3. Обзор iQOO Z11x: смартфон с батареей на 7200 мА·ч, который реально живёт два дня

    Обзоры

  4. Обзор realme 16 Pro+: возвращение номерной серии в игру

    Обзоры

  5. Обзор HUAWEI WATCH GT Runner 2: титановый аргумент в борьбе за бегунов

    Обзоры

  6. Обзор TECNO CAMON 50: смартфон с защитой как у промышленного оборудования

    Обзоры
Смотреть все обзоры