Heroes of Might and Magic: Olden Era продалась тиражом 500 тысяч копий за три дня

Heroes of Might and Magic: Olden Era показала сильный старт в Steam. Разработчики из российской студии Unfrozen сообщили, что менее чем за 72 часа игру купили более 500 тысяч раз.

За первые сутки продажи достигли 250 тысяч копий. Этого, по словам команды, уже хватило, чтобы окупить разработку.

Игра также собрала более 7000 пользовательских обзоров в Steam и удерживает рейтинг «очень положительные». Отрицательных отзывов сейчас меньше 800.

Пиковый онлайн тоже оказался высоким для жанра: по данным SteamDB, одновременно в Olden Era играли почти 61 тысяча пользователей.

Heroes of Might and Magic: Olden Era находится в раннем доступе и сейчас продаётся со скидкой 25%. Дополнительно игра доступна в Game Pass, поэтому фактический охват аудитории может быть выше, чем показывают продажи в Steam.