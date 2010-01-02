Анонсирован ремастер Need for Speed: Hot Pursuit

Как и ожидалось, EA официально представила ремастер Need for Speed: Hot Pursuit. Новая версия гонок предлагает улучшенную графику, все вышедшие дополнения, а также кроссплеерный мультиплеер. Кроме того, обновлению подвергся интерфейс, дальность прорисовки, сглаживание и текстуры.

В самом трейлере показана система Autolog, позволяющая соревноваться со своими друзьями.

Производительность на PS4 и Xbox One составит 1080р при 30 FPS. На PS4 Pro и Xbox One X будет доступно два режима на выбор: с 4К при 30 FPS и 1080р при 60 FPS. Для Nintendo Switch — 1080р при 30 FPS в доке и 720р при 30 FPS в портативе.

Предзаказы можно оформить уже сегодня. Цены следующие:

PS4 — 2899 рублей;

Steam — 1999 рублей;

Xbox One — $40.

Выход игры для PC, PS4 и Xbox One состоится 6 ноября, а для Switch ближе к 13 числу.