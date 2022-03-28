Разработчики Loop Hero разрешили российским пользователям качать игру с торрентов

Независимая российская студия Four Quarters опубликовала у себя во «ВКонтакте» пост с поддержкой российских пользователей. Студия посоветовала скачивать игру Loop Hero с торрент-трекеров и даже поделилась ссылкой.

Это случилось из-за того, что игру стало трудно приобрести в России. Раньше Loop Hero можно было оплатить на Steam, Nintendo eShop, Epic Games Store и GOG. На всех этих площадках сейчас либо невозможно оплатить покупку, либо очень сложно.

В комментариях под постом благодарные фанаты попросили у Four Quarters реквизиты для донатов. Представители студии ответили еще милее. Сказали, что они справятся и призвали помочь своим близким и друзьям. Есть ощущение, что теперь в Loop Hero пойдут играть и те, кто не собирался.

Loop Hero вышла 4 марта 2021 года на ПК, а зимой этого же года добралась до Switch. В игре пользователи должны разорвать временную петлю с помощью загадочной колоды карт.

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