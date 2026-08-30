GTA 6 выйдет без микротранзакций и генеративного ИИ. Rockstar заявила об этом перед презентацией GTA 6: Extended Look.
По данным источника, студия отрицает использование генеративного ИИ при разработке игры. При этом Ultimate Edition получит эксклюзивные предметы и сервисы.
Стандартное издание стоит $80, а Ultimate Edition — $100. Владельцы базовой версии смогут отдельно приобрести улучшение до расширенного издания.
Релиз Grand Theft Auto VI назначен на 19 ноября для PlayStation 5 и Xbox Series X/S.