OnePlus выпустила телевизор OnePlus TV Y1S Pro с поддержкой 4K и HDR10

Компания OnePlus представила для индийского рынка смарт-телевизор OnePlus TV Y1S Pro. Новинка обладает 43-дюймовым экраном с поддержкой разрешения 3840 х 2160 точек, HDR10+ Decoding, HDR10 и HLG. За звук отвечают динамики мощностью 24 Вт, а за быстродействие чипсет MediaTek MT9216 и 2 ГБ оперативной памяти.

Работает OnePlus TV Y1S Pro под управлением Android TV 10 с фирменной оболочкой OxygenPlay 2.0. Также есть модули Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, два порта USB 2.0 и три выхода HDMI 2.1.

Особенной функцией OnePlus TV Y1S Pro значится возможность передавать картинку на телевизор прямиком с фирменного смартфона.

Приобрести OnePlus TV Y1S Pro можно всего за $395 (около 30 тысяч рублей).

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