Microsoft представила Surface Laptop Go 2

Компания Microsoft анонсировала второе поколение доступного ноутбука surface Laptop Go. Устройство получило 12,4-дюймовый дисплей с разрешением 1536 × 1024 точек и сенсорный дисплей с яркостью 330 нит.

За производительность отвечает четырёхъядерный процессор Intel Core i5 11-го поколения и графика Intel Iris Xe. На выбор три конфигурации памяти: 4/128, 8/128 и 8/256 ГБ.

Сканер отпечатков пальцев встроен прямо в кнопку питания. Второе поколение оснащается улучшенной веб-камерой и системой из двух микрофонов.

В продаже Surface Laptop Go 2 появится с 7 июня в цветах Sage, Ice Blue, Sandstone и Platinum. Цены следующие: 4/128 ГБ — $600, 8/128 ГБ — $700 и 8/256 ГБ — $800.

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