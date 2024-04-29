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Android-смартфоны получили нововведение, которое ждали 16 лет

Google добавила в Google Play на некоторых Android-устройствах возможность одновременной загрузки нескольких приложений. Однако без ограничений не обошлось.

Недавно некоторые пользователи обнаружили, что Google Play теперь может загружать два приложения одновременно. Нововведение заметили на смартфонах Samsung Galaxy S23 Ultra и нескольких моделях Pixel.

Тем не менее, эта функция ограничивается всего двумя приложениями и не распространяется на процесс обновления уже установленных приложений.

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Источник:
Android Authority
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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