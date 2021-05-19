Представлена Android 12. Что нового?

Сегодня стартовала конференция Google I/O для разработчиков, где компания Google представила первую бета-версию операционной системы Android 12.

Представители компании поделились информацией о новинках в ОС. Так, вице-президент Google по Android и Google Play Самир Самат заявил, что система работает до 22 % быстрее, чем предыдущая версия. Также она получила ряд изменений в дизайне.

К примеру, в Android 12 улучшилась анимация, оформление иконок стало другим, а в цветовых решениях используются пастельные цвета. Элементы управления стали крупнее, а их цвета теперь можно гармонизировать с обоями.

В системе появился новый дизайн-код под названием Material You, который похож на то, что есть в Windows 10. Так что если пользователь устанавливает новые обои, то система подстроит палитру цветов — основных и дополнительных.

Улучшилась и безопасность. При использовании камеры и микрофона в правой части экрана появится зеленый значок — как в iOS. Геолокацию можно задавать теперь не только точную, но и приблизительную, а доступ к активации звука и видео можно отключить.

Также в Android 12 появилась поддержка цифровых ключей для автомобиля, но поначалу это будет работать только на смартфонах Pixel и некоторых моделях Samsung Galaxy.

Первая бета доступна для Pixel 3 и более новых моделей, а также некоторых смартфонов ASUS, Sharp, OnePlus, OPPO, Xiaomi, Realme, Techno, TCL, Vivo и ZTE.

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