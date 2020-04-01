Аналитики сообщили, что iPhone 12 не выйдет в сентябре
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Новости

Аналитики сообщили, что iPhone 12 не выйдет в сентябре

Негативная информация, касающаяся будущего iPhone 12 появилась в сети. Как считают аналитики банка Goldman Sachs, модели iPhone 12 не видать пользователям, минимум до ноября. А это значит, что данный девайс мы вряд ли увидим в сентябре. А всему виной, как вы могли догадаться – коронавирус и запрет на посещение Китая. Это привело к тому, что инженеры Apple не смогли вовремя протестировать устройство.

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Более того, представители того же банка Goldman Sachs дали неутешительный прогноз на поставки iPhone. По их мнению, в третьем квартале этого года, поставки устройств упадут на 36%. А это именно тот период, когда производитель выпускает новые устройства. И это несмотря на то, что представители Foxconn уверяют, что ситуация с поставками стабилизировалась.

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Но даже если это и так, как уверяют представители Foxconn, то вряд ли пользователи отдадут предпочтение более дорогим смартфонам. Более оптимистическим видится вариант небывалой популярности iPhone SE, который был представлен не так давно.

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