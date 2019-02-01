AMD Big Navi можеть оказаться дешевле NVIDIA RTX 30

На днях NVIDIA представила новую серию флагманских видеокарт и главный конкурент в лице AMD отреагировал на их анонс. По предварительным данным от инсайдеров, новые видеокарты от AMD могут значительно упасть в цене, что сделает предложение более привлекательным для покупателя. Например, ценник Radeon RX 6000 или Big Navi может составить всего $550, а не 600, как предполагалось ранее.

Характеристики Big Navi также довольно интересные: 16 ГБ оперативной памяти типа GDDR6/6X, против 8 ГБ GDDR6 в RTX 3070.

Конечно, всё будет зависеть от графического процессора, но по всей видимости у AMD нет права на ошибку и мощности карт будет достаточной для трассировки лучей и прочих новшеств.