Алиса от Яндекса теперь понимает команды без прямого обращения

Голосовой помощник Алиса теперь понимает быстрые команды и пользователю больше не нужно называть её по имени для того, чтобы запросить что-либо.

С помощью более чем 20 быстрых команд, таких как «Выключи свет» или «Тише», можно управлять различными функциями. Например, можно включить/выключить свет, включить просмотр фильма, слушать музыку и регулировать громкость. Уникальность этих команд заключается в том, что они не прерывают речь Алисы, как это происходит с другими командами. Это позволяет пользователям корректировать её ответы, если, например, ответ был слишком громким.

Пользователи могут выбирать, какие из быстрых команд использовать сами. Функция уже доступна во всех умных колонках Яндекса, включая «Станцию Макс» и «Станцию Лайт».

Всё это позволяет удобно взаимодействовать с голосовым помощником, без необходимости использования активаторов, таких как фраза «Привет, Siri» для активации Siri или кнопки для запуска голосовых помощников других производителей.