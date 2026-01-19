HONOR представила премиальный флагман Magic 8 RSR Porsche Design | The GEEK
HONOR представила премиальный флагман Magic 8 RSR Porsche Design

Большой безопасный дисплей, Snapdragon 8 Elite Gen 5, батарея на 7200 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт и 200-Мп перископ.
Редакция The GEEK сегодня в 20:16

Вместе с Magic 8 Pro Air компания HONOR представила в Китае премиальный флагманский смартфон Magic 8 RSR Porsche Design. Смартфон ориентирован на требовательных пользователей и сочетает уникальный дизайн, флагманскую производительность и продвинутые камеры.

HONOR Magic 8 RSR Porsche Design оснащён 6,71-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с адаптивной частотой обновления 1-120 Гц, пиковой яркостью до 6000 нит и частотой ШИМ 4320 Гц.


Аппаратной основой стал новейший процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Смартфон доступен в конфигурациях с 16 или 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и встроенным накопителем объёмом 512/1024 ГБ. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 7200 мАч с поддержкой сверхбыстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной 80 Вт.

За фото и видеовозможности отвечают четыре камеры:

  • Основная — 50 Мп с сенсором 1/1,3″, диафрагмой f/1.6, фазовым автофокусом и оптической стабилизацией.
  • Широкоугольная — 50 Мп с сенсором 1/2,0″ и углом обзора 122°.
  • Перископ — 200 Мп с сенсором 1/1,4″, диафрагмой f/2.6 и 3.7-кратным оптическим зумом.
  • Фронтальная — 50 Мп с диафрагмой f/2.0.

Стоимость HONOR Magic 8 RSR Porsche Design в Китае начинается от 7999 юаней (~90 000 рублей).

