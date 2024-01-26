На AliExpress стартовали глобальные продажи смартфонов Redmi Note 13

Новинки уже можно купить на AliExpress. Все смартфоны серии получили 6,67-дюймовый дисплей, поддержку быстрой зарядки и более продвинутые камеры.

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro: новый смартфон на чипе MediaTek Helio G99-Ultra, предлагает FHD+ AMOLED-дисплей с яркостью 1300 нит и защиту IP54 от пыли и брызг. Батарея на 5000 мАч поддерживает 67-ваттную быструю зарядку, заряжая устройство до 100% за 45 минут.

Стоимость Redmi Note 13 Pro начинается от 21 360 рублей.

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Более продвинутая и стильная модель Redmi Note 13 Pro+ 5G оснащена изогнутым AMOLED-дисплеем с пиковой яркостью 1800 нит. Работает на процессоре Dimensity 7200-Ultra.

Также более продвинутая быстрая зарядка, которая позволяет зарядить устройство на 100% всего за 19 минут. Смартфон также оснащен встроенным датчиком отпечатков пальцев и имеет варианты памяти до 512 ГБ.

Цена на Redmi Note 13 Pro+ 5G начинается от 32 580 рублей.

Redmi Note 13

Бюджетный смартфон с флагманским AMOLED-дисплеем FHD+, 120 Гц частотой обновления и впечатляющей пиковой яркостью 1800 нит. Устройство, с ультратонкой рамкой, предоставляет 100% широкую цветовую гамму DCI-P3 с 8-битной глубиной цвета. Смартфон работает на процессоре Snapdragon 685.

Основная камера с разрешением 108 МП, дополненная модулями на 8 МП и 2 МП. Аккумулятор емкостью 5000 мАч с функцией быстрой зарядки 33 Вт.

Цена на Redmi Note 13 начинается от 13 594 рублей.

Redmi Note 13 5G

Смартфон среднего сегмента с AMOLED-дисплеем FHD+, поддерживающим частоту обновления AdaptiveSync 120 Гц. За работу отвечает чип MediaTek Dimensity 6080. Более того, есть защита от пыли и брызг по стандарту IP54.

Камера с разрешением 108 Мп с 3-кратным встроенным зумом, по словам производителя, позволяет делать яркие и детализированные снимки.

Цена на Redmi Note 13 5G, учитывая все скидки, начинается от 19 040 рублей.

Redmi Note 13 Pro 5G

Модель с 200 МП основной камерой, оснащенной оптической стабилизацией и сенсором Samsung ISOCELL HP3. Дополняется аппарат производительным процессором Snapdragon 7s Gen 2 и CrystalRes AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 1800 нит.

Смартфон предлагает емкий аккумулятор на 5100 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт, что позволяет зарядить устройство на 100% за 44 минуты.

Цена на Redmi Note 13 Pro 5G, учитывая все скидки, начинается от 26 408 рублей.