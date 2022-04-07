Приложение «Альфа-банк» продолжит свою работу после удаления из App Store и Google Play￼

Альфа-Банк, попавший под блокирующие санкции США, уведомил своих клиентов о дальнейшей работе приложения.

По словам представителя финансовой организации, приложение будет работать в штатном режиме, а переводы и все функции доступны без ограничений. Если приложение исчезнет из App Store и Google Play, то им всё равно будет возможно пользоваться.

Пока не совсем понятно, каким образом приложение сохранит работоспособность на iPhone. Ведь если Android-пользователи могут загрузить APK-файл с официального сайта банка, то владельцы iOS такой возможности не имеют из-за закрытости операционной системы.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!