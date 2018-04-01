Мегафон предлагает два смартфона Redmi по цене одного

Мегафон устроил акцию «‎Два Xiaomi по цене одного»‎, в которой предлагает покупателям приобрести смартфон Redmi Note 8 Pro и в подарок получить смартфон Redmi 7А.

Для получения второго устройства нужно перейти на один из тарифов «Включайся: Пиши, Говори, Развлекайся, Общайся, Смотри, Премиум» и внести на счет 1 000 рублей.

Redmi Note 8 Pro оснащен 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и основной четырёхмодульной камерой. Главный модуль получил 64 Мп. Фронтальная камера оснащена датчиком на 20 Мп. Стоимость смартфона любого цвета на 64 ГБ в Мегафон составляет 18 тысяч рублей.

Подарочный Redmi 7A появился в России летом 2019 года. Смартфон стал самым бюджетным из всей новой линейки Redmi 7. В нем средних размеров дисплей на 5,45 дюйма с разрешением HD+, процессор Snapdragon 439, 2 ГБ оперативной и 16/32 ГБ постоянной памяти. Средняя стоимость на российском рынке составляет 7 490 рублей.

Акция продлится до 31 марта 2020 года.