Apple сняла с продаж первую версию AirPods Pro

Вчера Apple шумно представила свои новые iPhone 14, три версии Apple Watch и AirPods Pro 2. Сразу после мероприятия, с сайта Apple стали пропадать устаревшие устройства.

Какие-то из гаджетов сняты с продаж по понятным причинам. Например, Apple Watch Series 3, действительно, устарели и перестали конкурировать с более новыми Apple Watch. Также с сайта пропали iPhone 11, 13 Pro и 13 Pro Max. Но и это еще не все, купертиновцы прекратили продажи первой версии AirPods Pro. Хотя могли просто снизить на нее ценник.

Компания уже успела дать официальный комментарий на этот счет. Мол, если хотите — покупайте остатки в оффлайн-магазинах. Скорее всего, производство всех этих устройств также будет остановлено.

AirPods Pro 2

Стоимость AirPods Pro 2 составляет $249, столько же стоила и первая версия. Почитать про новинку можно здесь.

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