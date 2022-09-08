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Новости

Apple сняла с продаж первую версию AirPods Pro

Вчера Apple шумно представила свои новые iPhone 14, три версии Apple Watch и AirPods Pro 2. Сразу после мероприятия, с сайта Apple стали пропадать устаревшие устройства.

Какие-то из гаджетов сняты с продаж по понятным причинам. Например, Apple Watch Series 3, действительно, устарели и перестали конкурировать с более новыми Apple Watch. Также с сайта пропали iPhone 11, 13 Pro и 13 Pro Max. Но и это еще не все, купертиновцы прекратили продажи первой версии AirPods Pro. Хотя могли просто снизить на нее ценник.

Airpods Pro

Компания уже успела дать официальный комментарий на этот счет. Мол, если хотите — покупайте остатки в оффлайн-магазинах. Скорее всего, производство всех этих устройств также будет остановлено.

AirPods Pro 2

Стоимость AirPods Pro 2 составляет $249, столько же стоила и первая версия. Почитать про новинку можно здесь.

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Источник:
Mydrivers, Apple

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