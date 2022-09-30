AirPods Pro получили «режим адаптивной прозрачности» из AirPods Pro 2

Компания Apple выпустила бета-версию прошивки iOS 16.1, которая получила новые функции. Одной из них является поддержка режима адаптивной прозрачности в оригинальной версии наушников AirPods Pro. Ранее такой режим был только в AirPods Pro 2.

В бете прошивки для наушников под номером 5A304A появился соответствующий параметр в разделе настроек. Этот режим позволит снизить уровень внешнего шума и громких звуков, но позволит слышать окружающие звуки.

Пока сложно сказать, насколько хорошо работает эта технология, ведь Apple заявляла, что адаптивная прозрачность обеспечивается чипом H2, который используется в AirPods Pro 2, тогда как в AirPods Pro установлен чип H1. Либо компания лукавила, либо же в первой версии наушников система будет работать хуже.

Помимо этого, версия iOS 16.1 показывает процент заряда батареи на iPhone Xr, iPhone 11 и iPhone 13 mini. Дата выхода релизной версии прошивки не уточняется.

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