AirPods Pro 2 представят осенью в 2022 году

На грядущей презентации Apple может представить второе поколение AirPods Pro. Об этом указывает многочисленные утечки и информация от инсайдеров.

Согласно данным журналиста Bloomberg Марк Гурман, новые AirPods Pro 2 получат обновлённым дизайн, улучшенные характеристики звука и несколько эксклюзивных функций, которые будут отслеживать здоровье пользователя. Пока что неясно, что там будет и как это будет реализовано. Возможно, наушники будут следить за пульсом и температурой тела.

Любительский концепт AirPods Pro 2

Выход AirPods Pro 2 будет весьма кстати для владельцев первого поколения, которые купили оригинальные AirPods Pro в октябре 2019 года. При активном использовании, аккумуляторы наушников и кейса могли заметно износиться, а осеннее обновление поможет решить эту проблему простой покупкой.

Стоимость AirPods Pro 2 остаётся неизвестно. Есть вероятность, что она останется на прежнем уровне.

Пока AirPods Pro второго поколения не вышли, предлагаем почитать наш обзор на AirPods 3.

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