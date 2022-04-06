AirPods Pro 2 выйдут во второй половине 2022 года

Известный аналитик Мин-Чи Куо дал новые прогнозы относительно Apple. Он утверждает, что компания выпустит AirPods Pro 2-го поколения во второй половине 2022 года.

По слухам, вторая версия AirPods Pro получит сильные изменения в дизайне — практически уберут ножку наушника, а также устройство наделят более мощным чипом.

Помимо этого, при выходе AirPods Pro 2-го поколения купертиновцы остановят выпуск первой версии наушников. Компания сделает это, чтобы избежать невысокого спроса, как это было с AirPods 3. Осенью 2021 года вышла третья модель базовых наушников, однако, в продаже оставались AirPods 2, поэтому ожидаемого спроса на новинку не возникло.

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