Apple выпустила новые прошивки для наушников AirPods и Beats

Apple выпустила новые версии прошивок для своих беспроводных наушников AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, Beats Fit Pro и Powerbeats Pro. Обновление доступно для AirPods с номером сборки 5E133, а для Beats — 5B66.

Компания не сообщает о конкретных изменениях, но заявляет, что новые прошивки улучшают стабильность и исправляют ошибки.

Обновления устанавливаются автоматически, при условии, что наушники находятся в кейсе и подключены к iPhone.

Пользователи, желающие проверить, есть ли доступное обновление для их устройства, могут проверить его в настройках iPhone.