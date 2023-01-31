Adobe открыла для России доступ к загрузке своих продуктов

Компания Adobe без лишнего шума открыла загрузку программного обеспечения для российских пользователей. Пользователи могут вновь загрузить ПО из коллекции Adobe Creative Cloud для Windows и macOS.

Говоря о лицензии на продукты, то приобрести их до сих пор невозможно, как и загрузить пробную версию продуктов. Несмотря на открытие раздела на российской версии сайта остаётся сообщение «Adobe приостановила все новые продажи товаров и услуг в России».

Adobe с 3 марта 2022 года приостановила продажи своих продуктов на территории России и Беларуси. Через месяц компания разрешила корпоративным клиентам продлевать существующие лицензии.