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Новости

Adobe покупает Figma за $20 млрд

Компания Adobe купила популярный онлайн-сервис Figma. Стоимость после закрытия сделки составит $20 млрд, половина из которых будет выплачена акциями.

Закрыть сделку планируют в 2023 году при условии, что все регулирующие антимонопольные органы дадут своё согласие. До этого момента обе компании будут работать независимо друг от друга.

Сервис Figma запустили в 2012 году. Он предлагает инструменты для разработки интерфейсов и прототипирования с возможностью организации совместной работы в режиме реального времени.

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Источник:
Adobe

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