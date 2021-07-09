Adidas готовит наушники с солнечными батареями

Компания Adidas в сотрудничестве с брендом Zound Industries анонсировала беспроводные наушники RPT-02 Sol с солнечной батареей. Они поддерживают зарядку от солнца и обычного блока питания.

Модель появится в продаже в начале 2022 года по цене в 15–17 тысяч рублей. Однако пока неясно, где именно.

Как сообщается, солнечная батарея встроена в дужку наушников, а корпус и упаковка выполнены из переработанных материалов. При этом зарядка будет идти даже под непрямыми солнечными лучами или от лампочки.

Производитель утверждает, что полного заряда хватит на 80 часов работы, а час на солнце обеспечит до 3 часов воспроизведения.