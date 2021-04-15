Adidas выпустит кеды Stan Smith Mylo из грибной кожи

Adidas продолжает экспериментировать с материалами для своих кроссовок. В поисках экологичного решения и отказа от пластика, компания решили пополнить свой ассортимент необычным решением.

Stan Smith Mylo – станут первыми кроссовками Adidas из корневой структуры грибов. Частичный материал будет производиться в Нидерландах, именно там будут выращивать грибы для обуви немецкого бренда. В качестве удобрения будут использоваться органический материал и опилки. Образовывавшийся пенистый материал снимается и обрабатывается фирменным методом, который держится в секрете.

Также отмечается, что при выращивании грибов не используются нефтяные продукты в отличие от синтетических тканей. Кроме того, расходуется меньше воды, чем при производстве хлопка. И тем более никаких химических отходов при производстве — всё перегнивает естественным образом.

Первые кеды Stan Smith из грибной кожи появятся в продаже уже в этом году.