Производитель аксессуаров показал iPhone 14 Pro с олеофобной плёнкой

Презентация новых моделей iPhone 14 ожидается через пару недель, но уже сейчас на рынке стали появляться новые модели аксессуаров. Компании Lvlian и Baseus уже вывели на рынок защитные плёнки для iPhone 14 и опубликовали изображения. Некоторые показывают, как выглядят iPhone 14 Pro с двумя отверстиями в экране и олеофобной плёнкой на дисплее.

Ранее в сети появились фото выреза в экране iPhone 14 Pro. Судя по всему, камера размещена в круглом вырезе, а в овальном находятся датчики системы FaceID. Такая конфигурация будет у 14 Pro и Pro Max.

При этом, похоже, строка состояния сместится, а полезная площадь экрана в результате окажется меньше. Разумеется, это пока лишь моделирование, как будет обстоять ситуация на самом деле — увидим после анонса.

Презентация новых iPhone 14 состоится 7 сентября 2022 года.

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