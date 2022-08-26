Появились фотографии выреза в дисплее iPhone 14 Pro

В китайской соцсети Weibo опубликовали несколько фотографий с демонстрацией новых вырезов для Face ID в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Также утечку подтвердил известный инсайдер Ice Universe и добавил еще несколько фотографий с прототипом iPhone 14 Pro.

Судя по фотографиям, фронтальная камера разместилась в круглом отверстии, а два сенсора Face ID — в вытянутом.

Другой инсайдер ShrimpApplePro показал скриншот системы, сделанного на iPhone 14 Pro Max. Он наложил его на iPhone 13 Pro Max, чтобы показать смещение строки состояния вниз и вправо.

Ранее сообщалось, что Apple избавиться от «чёлки» в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Младшие версии iPhone 14 останутся без изменений.

Презентация Apple состоится 7 сентября 2022 года.

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