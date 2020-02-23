Acer запустил подписку на ноутбуки в России

Ноутбуки Acer можно взять в аренду за фиксированную плату в месяц. Услуга доступна в России и оформить её можно полностью через интернет.

Стоимость ежемесячной подписки на ноутбуки Acer начинается от 990 рублей в месяц, а оформить договор можно через специальный сайт Подпишись.рф. В пресс-релизе компании акцентируют внимание, что они выпустили единственный продукт на рынок, который можно оформить в онлайне, вносить оплату и модернизировать устройство, а само устройство доставит курьер.

Договор рассчитан на 18 месяцев, также пользователь может выкупить устройство после всех платежей. Примерно это составит 40% от первоначальной стоимости. Кроме того, можно просто обменять устройство на более новое или отказаться от продления подписки.

В аренду доступны ноутбуки Асer серии Aspire, Swift, Spin или ConceptD. Сервис доступен по всей России.