Ааудитория мини-приложений ВКонтакте выросла на 260% в период самоизоляции

ВКонтакте рассказала, что в период самоизоляции выросла активность и количество аудитории VK Mini Apps — это платформа с мини-приложениями, которые открываются внутри VK.

Так, пользователей, которые ежедневно заходят в мини-приложения, стало больше на 260% по сравнению с прошлым месяцем, а тех, кто ищет сервисы в каталоге — на 120%. Побит и рекорд по ежемесячной аудитории VK Mini Apps — в марте этот показатель превысил 27 миллионов человек.

Изменились и категории мини-приложений, куда пользователи заходят чаще всего. Прежде на первом месте были «Развлечения», затем — «Шоппинг» и «Образ жизни». Теперь же список возглавила категория «Образ жизни» — в неё, например, входит мини-приложение COVID-19, куда каждый день заходят больше миллиона пользователей. Следом идут категории «Бизнес» с полезными для предпринимателей сервисами и «Развлечения», где собраны мини-приложения для разнообразного досуга.

В связи с пандемией люди активно используют и другие мини-приложения. Например, делятся идеями в сервисе «Петиции» — ежедневно его стали посещать в 20 раз больше человек. Особенно популярны обращения про отмену оплаты ЖКХ и запрет на посещение Карелии.

Ранее ВКонтакте создала единый центр информации по коронавирусу, запустила ленту с новостями о COVID-19 от проверенных источников и открыла программу поддержки НКО, которые готовы заниматься профилактикой коронавируса и реализовывать связанные с ним проекты.