4К лазерный проектор Samsung The Premiere появился в России

Компания Samsung объявила о начале продаж в России лазерного проектора The Premiere. Начиная с апреля 2021 года устройства доступны для покупки в фирменном интернет-магазине, в официальных салонах компании и магазинах партнёров.

The Premiere – ультракороткофокусный проектор. Для получения изображения кинематографического качества применяется лазерная технология. В линейке представлены две модели: LSP9T и LSP7T.

В старшей модели, лауреата в номинации «Инновация года» выставки CES 2021, LSP9T впервые используется тройной лазер. Отдельные лазеры для красного, синего и зеленого цветов, позволяют преодолеть цветовые ограничения. Впервые в проекторе используется режим FILMMAKER MODE. Он дает возможность увидеть фильм таким, каким его задумывал режиссер.

Младшая модель The Premiere LSP7T оснащена технологией одного лазера. Помимо стандартной цветовой гаммы (красный, зеленый, синий) она имеет дополнительный четвертый цвет – желтый. Это помогает создать более насыщенные и четкие цвета, поэтому проектор обеспечивает точную цветопередачу с широким цветовым охватом и исключительно высокой яркостью изображения на экране с максимальным размером диагонали 120 дюймов.

Новинки можно использовать при небольшом освещении внутри помещения благодаря яркости изображения от 2200 люмен. Кроме того, технология Ultra Short Throw (ультракороткий фокус) позволяет устанавливать устройство на расстоянии всего 11 см от стены.

The Premiere оснащен системой из низкочастотных динамиков и твитеров. Модель LSP9T дополнена динамиками с технологией акустических лучей: 44 акустических отверстия, обращенные вверх, влево и вправо, создают объемный звук с эффектом присутствия, который заполняет все пространство.

Проектор отличается округлым, минималистичным силуэтом без излишних акцентов. Дизайнеры Samsung в сотрудничестве с инженерами-механиками изменили внутреннюю схему устройства, чтобы уменьшить размер и облечь его в более тонкий корпус. Для отделки выбрали премиальный текстиль датского бренда Kvadrat, который используют при производстве мебели.

Устройства оснащены всеми возможностями Smart TV Samsung, а пользовательский интерфейс Smart HUB обеспечивает простой доступу к контенту.

Приобрести проекторы можно уже в этом месяце по рекомендованной розничной цене от 299 990 руб.