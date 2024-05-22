35 устройств HUAWEI получили HarmonyOS 4.2

Компания HUAWEI объявила о выходе обновления HarmonyOS 4.2 для широкого спектра устройств. В список обновлённых устройств входят смартфоны, планшеты, наушники, умные замки, домашние хранилища, часы и телевизоры.
Среди первых получивших обновление — смартфоны линейки P60, включая базовую модель, P60 Pro и P60 Art. К ним присоединяются предыдущие флагманы Mate 50, Mate 50 Pro, Mate 50 RS, Mate 50E, а также складной смартфон Mate X3 и его специальная версия.
MatePad 2023 стал первым планшетом, получившим HarmonyOS 4.2. В список также включены следующие устройства:
- Роутер BE3 Pro
- Умные очки Eyewear 2
- Умные часы Watch 4 и Watch 4 Pro
- Домашние хранилища данных на 4 и 16 ТБ
- Умные замки Smart Door Lock SE и Lock SE Eye Cat
- Наушники FreeClip, FreeBuds Pro 2, Pro 2+, Pro 3 и их новогодние версии
- Телевизоры
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