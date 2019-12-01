Миллионы аккаунтов Facebook попали в открытый доступ

Facebook в своем репертуаре. Вы еще не устали от новостей про слитые данные аккаунтов в сеть? Тогда вот вам еще одна порция свежих новостей: в интернете появились данные более 267 млн. аккаунтов одной из самых популярных социальных сетей. Об этом сообщили представители Comparitech и исследователем по кибербезопасности – Б. Дьяченко.

На данный момент известно не много. Есть предположение, что большая часть слитых данных – это аккаунты пользователей из США. Что касается использования чужих аккаунтов злоумышленниками, то они могли их использовать для рассылки спама, рекламы или для фишинговых атак.

Данная база аккаунтов впервые появилась в интернете еще 4 декабря, но сейчас она доступна для всех. Если говорить о реакции представителей Facebook, то они сразу же отметили, что это может быть та база, которую слили в сеть еще до введения изменений в безопасности социальной сети.