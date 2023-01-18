«1С-Интерес» начал принимать предзаказы на консольные версии Atomic Heart

Интернет-магазин «1С-Интерес» открыл приём предварительных заказов на консольные версии Atomic Heart. Стоимость игры на PS5, PS4 и Xbox Series X составляет 5999 рублей. Отмечается, что доставка заказа будет производиться «не ранее даты релиза, которая запланирована на март 2023 года».

Выход российского шутера Atomic Heart запланирован на 21 февраля. Предположительно, диски с игрой покупатели начнут получать в марте. Более того, в описании товара говорится, что поставляться игра будет в версии на русском языке.

Atomic Heart для ПК в России можно будет приобрести эксклюзивно на площадке VK Play. При этом некоторые пользователи уже столкнулись с трудностями при оплате.