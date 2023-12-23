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10 полезных функций iOS 17, о которых вы могли не знать

Компания Apple представила iOS 17 несколько месяцев назад. Обновление привнесло множество новых функций и настроек, некоторые из которых до сих пор являются малоизвестными.

Вот некоторые из них:

  1. Быстрая отправка фото: удерживайте «+» в приложении «Сообщения», чтобы сразу выбрать фотографию для отправки
  2. Гиперссылки в почте: скопируйте ссылку, выделите текст в приложении «Почта», затем вставьте, чтобы превратить текст в гиперссылку
  3. Текст на фигурах: если в приложении «Фотографии» вы добавили фигуру к изображению с помощью разметки, дважды коснитесь ее, чтобы можно было вставить текст
  4. Визуальный поиск символов: сделайте снимок символа (например, бирки на одежде) и выберите функцию «Visual Look Up» (на панели внизу) в приложении «Фотографии», чтобы получить информацию о символе
  5. Пинг Apple Watch: в центре управления доступна новая функция пингования Apple Watch, если они потеряны
  6. Отключение уведомлений в режиме фокусировки: в настройках режима фокусировки теперь можно отключать уведомления (навсегда или только, когда iPhone заблокирован)
  7. Блокировка приложения «Журнал»: чтобы обезопасить свои записи, можно включить опцию «Заблокировать журнал» через «Настройки» (для разблокировки будет использоваться Face ID)
  8. Напоминания для приложения «Журнал»: включите напоминания в «Настройках», чтобы получать соответствующие уведомления о необходимости добавить запись в журнал в определенный день и время
  9. Настройка времени тактильного прикосновения: настройте время, необходимое для активации функции с помощью долгого нажатия (Специальные возможности > Касание)
  10. Жест «встряхнуть для отмены»: легко возвращайте приложения и виджеты на исходные места на главном экране с помощью жеста встряхивания

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Источник:
MacRumors
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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