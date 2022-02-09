Отмечаем 14 февраля: 5 подарков себе, парню или девушке

День всех влюбленных праздник, который стоит отметить не только людям в отношениях. Подарить что-нибудь себе любимому — отличный вариант, проверяли лично всей редакцией. Порадовать себя и близких, можно не только плюшевыми медведями, которые в последствие станут подставками для вещей.

Пока весь мир будет утопать в розовых сердечках, наша редакция предлагает поощрять себя и любимых более приятно-полезными вещами. Поэтому собрали подборку подарков на 14 февраля.

Настольные игры от Hobby World

Сейчас издательства сильно стараются над визуалом игр, поэтому настолка в подарок будет классным и приятным вариантом. Выбрать можно под любые запросы, предпочтения и пожелания.

Например, игра «Время приключений. Карточные войны: Финн против Джейка». Это игра для пар, которые любят мультсериал «Время приключений» и для тех, кто предпочитает карточные сражения в самом безобидном формате. Настольное сражение происходит на синих равнинах и в кукурузных полях между Финном и Джейком, но если у вас другие любимые персонажи, то можно присмотреться ко всей серии. Наборы можно комбинировать по желанию и устроить свое неповторимое время приключений.

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Или присмотритесь к «Эпичные схватки боевых магов: Переполох в Хоромах страсти». Эта игра для тех, кто достиг 18 лет и вершины черного юмора. Потому что это самая отвязная часть в серии карточных игр про безумные схватки магов. У авторов, как всегда, всё хорошо с иронией, можно быть уверенным, что эта игра будет оценена поклонниками жанра по достоинству.

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Принтер Instax mini link

Принтер моментальной печати Instax mini Link отличный подарок на 14 февраля. Для него или для нее — совершенно не важно. У устройства лаконичный дизайн и три цветовых вариации: синий, розовый и белый. Плюсом формата принтера выступает то, что качество фотокарточек при печати на mini Link не теряется.

Mini Link работает через приложение. В нем можно распечатать существующие фотографии, коллажи или кадры из видео. Там же можно добавить фильтры, стикеры и рамки. Есть еще несколько разных фишек, о них можно почитать у нас в обзоре.

Кстати, можно сразу к празднику распечатать фотокарточки. Идей как их использовать или украсить довольно много, стоит только открыть пинтерест. Получится двойной подарок.

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Комиксы

Всем поклонникам разных вселенных супергероев, можно найти в подарок классные комиксы. Они есть в твердых и мягких переплетах, соответственно, подороже и подешевле. Если необходим относительно бюджетный подарок, то обязательно присмотритесь.

Личные рекомендации одного из редакторов The GEEK: «Бэтмен. Белый Рыцарь» (Мерфи Ш., Холлингсворт М.) и «Бэтмен. Готэм Нуар» (Брубейкер Эд).

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Беспроводные наушники True Wireless Sudio Nio

Беспроводные наушники — желанный и нужный подарок для любого пола и возраста. Особенно, хорошо, когда они совмещают в себе адекватную цену и хороший звук. Рекомендуем присмотреться к интересным наушникам Sudio Nio. Сразу стоит отметить, что в них нет шумоподавления и прочих модных вещей, которые не всем и нужны. Компенсируется всё качественным звуком, мощным басом и комфортной посадкой. Сам бренд Sudio не китайский «ноунейм», а проверенный европеец из Швеции.

True Wireless Sudio Nio – компактные и лёгкие наушники, которые обещают до 20 часов работы. В комплекте идут накладные накладки четырёх размеров, это позволит подобрать каждому вариант «под себя». Наушники можно использовать и в качестве гарнитуры, в них есть технология активного двойного микрофона, которая отсекает посторонние шумы, тем самым делает речь чистой и чёткой при общении. На выбор большая палитра цветов. Начиная от классического чёрного и заканчивая нестандартным бирюзовым.

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Подписка на Amediateka

Подписки в целом, перестали быть чем-то странным в качестве подарка. Амедиатеку любим за огромное количество хороших сериалов HBO и удобное приложение. Подписка на 3 месяца/полгода/год делает жизнь более спокойной и счастливой, потому что всегда есть что посмотреть и это не нужно искать на пиратских сайтах с орущей рекламой букмекеров.

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