Logitech представила новую линейку аксессуаров POP

Компания Logitech представила новые модели аксессуаров из линейки POP — клавиатуру POP Keys, мышь POP Mouse и коврик для рабочего стола Studio Series Desk Mat. Новинки появятся в продаже 20 декабря 2021 года в трёх цветовых решениях.

В комплекте с клавиатурой POP Keys идут 8 сменных клавиш с изображениями популярных эмодзи (4 предустановленных и 4 дополнительных). Эти клавиши помогут подстроить клавиатуру под вкусы пользователя. С помощью ПО Logitech Options клавиши можно настроить на быстрый доступ к различным функциям и приложениям. Мышь POP Mouse оборудована специальной кнопкой в верхней части корпуса. По умолчанию она открывает меню эмодзи, но может быть легко переназначена для других часто используемых команд.

Клавиатура POP Keys выполнена в стиле ретро. Округлые клавиши и звук механических переключателей напоминают о старых печатных машинках. При этом, устройство поддерживает все необходимые современные функции для повышения продуктивности.

Мышь POP Mouse — компактный аксессуар, который поместится в сумку или карман. Мышь оборудована колесиком Smartwheel, которое автоматически переключается из режима построчного скроллинга в скоростную прокрутку страниц.







Мышь доступна в нескольких цветовых вариантах. После загрузки ПО Logitech Options можно использовать POP Mouse с Logitech Flow и новой функцией для быстрого переноса текста, файлов и изображений между несколькими устройствами.

Аксессуары POP поддерживают работу сразу с несколькими устройствами и подключаются к ним при помощи Bluetooth или USB-приемника Logi Bolt.

Logitech Studio Series Desk Mat – новый коврик для стола, который вошел в новую линейку. Аксессуаи должен защитить поверхность стола и обеспечить оптимальную навигацию при использовании мыши. Новинка доступна в трёх цветах — лавандовый, тёмно-розовый и серый — и сочетается с клавиатурой POP Keys и мышью POP Mouse.

POP Keys совместима с операционными системами macOS, Windows, iOS, iPadOS, Chrome OS и Android, а POP Mouse — с macOS, Windows, iPadOS, Chrome OS и Linux.

Цены

Клавиатура POP Keys, мышь POP Mouse и коврик для стола Studio Series Desk Mat появятся в продаже в России 20 декабря 2021 года. Рекомендуемые розничные цены новинок — 10990, 2990 и 1790 рублей, соответственно.