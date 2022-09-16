Doom, Super Mario, Prince of Persia: как провести выходные за ретроиграми

Видеоигры давно превратились в часть массовой культуры. С развитием игровой индустрии появляются продукты с уникальной графикой и детально проработанными персонажами. Но, так или иначе, все они зарождались в играх прошлого века. Космические сражения Doom, приключения Mario и Принца Персии, бои Mortal Kombat и многое другое — все это классика игрового жанра.

Предлагаем вспомнить 6 легендарных серий видеоигр, которые не всегда доступны, но в которые получится сыграть на фестивале истории технологий «Демодуляция» в Яндекс Музее 17 и 18 сентября.

Doom

«Сюжет в игре – это как сюжет в порнофильме: он должен быть, но он не очень важен», — сказал знаменитый Джон Кармак, один из создателей легендарной серии игр Doom. Но будет ошибкой утверждать, что здесь оказался не важен сюжет, ведь именно он привлек огромное количество поклонников франшизы.

Первая компьютерная игра из серии Doom появилась в 1993 году, и, как и последующие 4 основные игры, была разработана компанией id Software. Первая часть Doom создавалась 12 месяцев, а имена ее ключевых авторов известны каждому игроману: Джон Кармак, Том Холл, Джон Ромеро. Особое место среди создателей занял и композитор Роберт Принс, благодаря которому в игре появились характерные треки в стиле хэви-метал и эмбиент.

Сюжет серии игр происходит на Марсе, его спутниках, в лабораториях и даже в Аду. А героем выступает космический пехотинец, работающий на Объединенную Аэрокосмическую Корпорацию и сражающийся против полчищ демонов, чтобы спасти Землю. Как говорят сами создатели игры, вдохновлялись они фильмами «Чужие» и «Зловещие мертвецы», а название взяли из фильма «Цвет денег».

Первая часть Doom 1993 года стала одной из первых игр от первого лица для IBM-PC-совместимых компьютеров с псевдо трехмерной графикой, многопользовательским режимом и поддержкой пользовательских модификаций. Этот выпуск содержал мультиплеерный режим, который открыл для геймеров мир сетевых сражений и киберспорта.

Super Mario

Если говорить о легендах игровой индустрии, то сразу вспоминается японская компания Nintendo, которая создала для платформы Famicom серию Super Mario. Образ Марио знаком далеко не только игроманам. А первая часть игры — Super Mario Bros., вышедшая в 1985 году, — даже попала в «Книгу рекордов Гиннесса» как самая продаваемая игра в истории.

Дизайном Super Mario Bros. занималось подразделение Nintendo Research&Development во главе с Сигэру Миямото и Такаси Тэдзукой. Причем в то время не существовало графических редакторов, и, создавая уровни, Миямото и Тэдзука использовали миллиметровую бумагу, на которую наносили дизайн локаций, а затем команда вставляла уровни в игру. За основу при разработке были взяты игры Excitebike и Devil World, над которыми ранее работали создатели Super Mario.

Сюжет игры прост: Марио отправляется в путешествие по Грибному Королевству, чтобы найти принцессу Пич, которую Боузер заточил в замке. Во время путешествия он встречает врагов, участвует в схватках и, наконец, находит принцессу.

Ultimate Mortal Kombat 3

Кровавые бои, экшн и собственная система «добиваний» Fatality — именно так можно описать в нескольких словах Ultimate Mortal Kombat 3. Мультиплатформенную компьютерную игру в жанре файтинг выпустила компания Midway в 1995 году. Она вошла в серию игр Mortal Kombat, созданную Эдом Буном и Джоном Тобиасом, и сразу обрела поклонников среди любителей жестких схваток.

Любопытно, что идея разработчиков у первой Mortal Kombat заключалась в создании видеоигры с участием Жана-Клода Ван Дамма. Однако, по итогу возник целый мир. Так, в сюжете, преследуемый грозным воином Саб-Зиро, боец ​​ММА Коул Янг находит убежище в храме лорда Рейдена. Тренируясь с опытными бойцами и мошенником-наемником, Коул готовится противостоять величайшим чемпионам Земли, чтобы сразиться с врагами из Внешнего мира в битве за Вселенную.

Изначально играть можно было только на аркадных автоматах, но позднее появилась адаптация и под домашние игровые консоли. В отличие от прошлых частей серии, эта отметилась оптимальным геймплеем, новыми персонажами и аренами. Впоследствии на рынке появились также версии для консолей вроде Nintendo DS и PlayStation 2, игра стала доступна и на Xbox 360.

Sonic The Hedgehog

Sonic the Hedgehog входит в десятку самых продаваемых игровых серий за всю историю игровой индустрии. Созданные студией Sonic Team игры стали базовым продуктом японской компании Sega. Кроме игры в жанре платформера под брендом Sonic the Hedgehog существуют также аниме, журналы и прочие товары. Первая игра серии появилась в 1991 году в Японии. Постепенная локализация происходила и на рынках Северной Америки, Европы и Австралии.

Сюжет игры разворачивается в мире, где обитает еж по имени Соник и его друзья. Соник проходит различные уровни, борется с врагами и собирает золотые кольца. Игрок проходит с Соником и его друзьями через приключения, а целью является спасение планеты от доктора Эггмана. Преимущественно в игре все действия линейны и игрок не влияет на развитие истории.

Sonic the Hedgehog помимо консолей была также адаптирована для персональных компьютеров и позднее для смартфонов. Серия игр продолжает держаться в топе продаж, и разработчики предлагают игрокам обновленные версии для платформ новых поколений и совершенствуют графику.

Prince of Persia

Серия игр action-adventure, которая точно останется у всех в сердцах — знаменитый «Принц Персии», созданный по мотивам древнего сборника «Тысяча и одна ночь». Авторами первой игры серии стал Джордан Мекнер и компания Brøderbund. Разработка началась еще в 1985 году, но лишь в 1989 игра стала доступна пользователям.

История Prince of Persia — это приключения Принца, который спасает принцессу от злого визиря Джафара. Герой проходит лабиринты, полные ловушек и стражников, разгадывает головоломки, а затем, заполучив меч, начинает вступать в сражения. Злодеи на каждом уровне игры приобретают новые силы, сопротивляться им становится сложнее, возникает и больше ловушек.

Можно сказать, что именно эта игра открыла новые горизонты в развитии графики в гейминге, а именно — в отображении пластики движений. Прежде анимация рисовалась художниками, у которых всегда возникал субъективный взгляд на то, как это должно быть. Мекнер же, анимируя игровых персонажей, оцифровал видео со своим младшим братом. Такой метод помог передать в игру естественные движения и позволила создать героев, которые двигаются естественно.

Поначалу Prince of Persia продавался плохо, так как версия рассчитывалась лишь на Apple II. Но через год команда выпустила порты на другие персональные компьютеры (Amiga, Atari ST и PC), после чего и пришел настоящий успех. Кстати, в прошлом году один из энтузиастов ретро-коммьюнити портировал игру на советский компьютер «Электроника БК0011М», что оценил даже сам Джордан Мекнер. Разработка в БК-версии будет доступна на фестивале «Демодуляция».

Pong 1972

Pong — видеоигра 1972 года, которая породила индустрию интерактивных развлечений. Она стала фактически первой общедоступной, в широком смысле этого слова, игрой. Теперь не только люди, у которых была возможность добраться до массивных компьютерных установок прошлого века, могли играть. К этому развлечению мог присоединиться любой желающий, лишь заглянув в бар.

Идея создать такую простую симуляцию игры в пинг-понга пришла Нолану Бушнеллу, который вместе с программистом Алланом Алькорном и реализовал проект. Для Аллана, кстати, этот опыт создания видеоигры стал первым в его карьере.

Спортивная игра с использованием простой двумерной графики стала настоящим коммерческим успехом на рынке гейминга. Первоначально Pong предполагал наличие двух игроков, которые управляют своими ракетками с помощью контроллеров. Но в поздних версиях появился и однопользовательский режим.

В 1975 году компания Atari, выпустившая Pong, вывела на рынок домашнюю версию игры. Продажи были невероятными, что вызвало появление клонов, например, Color TV Game 6 от Nintendo. Впоследствии Pong был портирован на множество персональных компьютеров и игровых консолей. А на «Демодуляции» можно будет поиграть в версию 2021 года, где соревнование ведет искусственный интеллект, и послушать о создании игры самого автора, который приедет на фестиваль.

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