Неделя с Infinix Hot 10S. Чем может удивить?

Коллеги достаточно часто подкидывают мне интересные девайсы и этот раз не исключение. Сейчас было интересно узнать, может ли хороший игровой аппарат быть одновременно и бюджетным. Как известно, ценники на подобные смартфоны начинаются от 30 тысяч рублей. А что делать тем, кто не любит переплачивать? Поэтому эксперимент показался действительно занятным.

Теперь свой телефон в сторону. Пересаживаюсь на Infinix Hot 10S и хожу с ним неделю. Каждый день делаю заметки и делюсь своими впечатлениями от опыта использования. Получается этакий небольшой дневник. Для кого этот смартфон, что в нём интересного и стоит ли он своих денег – читайте ниже.

День 1

Утро, на часах 08:45, начинаю знакомство. Вынимаю симку из своего повседневного смартфона и вставляю её в новый аппарат. Прохожу авторизацию, обязательные настройки и устанавливаю все нужные мне приложения: соцсети, мессенджеры, навигаторы, YouTube, Simplenote и несколько игр. Весь процесс занял около 15 минут.

Говоря про сам Infinix Hot 10S, то он получился буквально огромным, дисплей практически занимает всю лицевую площадь. При этом он тонкий и на удивление не тяжелый, что особенно радует.

Как бы я не старался, но характеристики смартфона сами себя выдали при заходе в настройки. Сразу бросается в глаза 4 ГБ оперативки, 128 ГБ флеш-памяти, процессор Helio G85 от Mediatek и внушительный объём аккумулятора в 5000 мАч. Управлением происходит на Android 11 с фирменной оболочкой XOS версии Dolphin 7.6.0.

Говоря об оболочке, то она достаточно самобытная. Полно различных “примочек”, но работа плавная, тормозов замечено не было.

Особым испытаниям за весь день смартфон не подвергся. Обычные переписки в Телеграм и созвоны. Так как до этого увидел аккумулятор на 5000 мАч, то ставлю вечером на зарядку и жду полных 100%. Посмотрим на сколько хватит смартфона в повседневном использовании.

День 2

В рекламе и различных промо, Infinix Hot 10S позиционируется как игровой бюджетник. Даже специальный лаунчер для игр предусмотрен с различными разгонами процессора, улучшениями памяти и тому подобного. Начал с утра пораньше с игр. Попросил всех не отвлекать – дел много, как и игр, и устроился на диван.

По традиции, запускаю девятый асфальт. Демка идёт плавно и без лагов, что достаточно удивительно для бюджетного аппарата. Напомню, его ценник в DNS на момент составления материала начинается от 12 499 рублей.

Следом запускаю королевскую битву в PUBG. В настройках графики и частоты кадров, игра автоматически выставляется на “Высоко”. Применить графику на “Максимум” и выше, к сожалению нельзя.

На высоких настройках в PUBG аппарат хорошо себя показывает, не даёт “проседать” кадрам, а весь процесс идёт плавно и без вопросов. То же самое можно сказать и про файтинг Injustice 2. Играть на огромном дисплее всегда комфортно. Нагрев процессора средний, поэтому согревать руки в суровую зиму не получится.

Далее идет Call of Duty Mobile, применяются средние настройки графики, играется шустро и даже успеваю поставить пару хэдшотов. Лагов снова ноль. Удивительно, ведь в такой динамики ожидаешь их больше всего.

Вишенкой на торте стала красивейшая Legends. Игра довольно требовательная, а игровое окружение карты буквально набито различными текстурами. Снова всё идёт без проблем.

День выдался продуктивным, поиграл в множество игр и даже одержал несколько побед. От такого величия смартфон попросился вечером на зарядку. Вставляю шнур, на лицевой панели загорается небольшой индикатор белого цвета. Зарядка пошла.

День 3

Раз второй день был игровым, то третий станет днём потребления контента. Тут сам смартфон велит это делать, ведь у него огромный экран, пусть и с разрешением 720p. Этого вполне хватает для нетребовательных пользователей. Тем более такое разрешение никак не повлияет на просмотр шоу в YouTube или тв-передачи.

Качество воспроизведения видео 1440p60. На фото GTA 5 с модом Vice City, можно посмотреть здесь.

Стерео с двух сторон в смартфоне нет. Поэтому придётся довольствоваться одинарным динамиком. Он достаточно громкий, но не хриплый. Ничего особенного.

День 4

Всегда приятно узнавать, что в аппарате есть та вещь, о которой ты даже не знаешь. Дело в том, что коробку для смартфона я оставил в офисе, а инструкцию читать не стал. Какого было моё удивление, что в нём есть полноценный NFC. Эдакое маленькое открытие. Значит можно не доставать пластик из кошелька или вообще не носить его с собой.

Да, меня действительно удивило, что в таком бюджетнике есть NFC. Процесс работы описывать не буду. Загрузил Google Pay, добавил карты и готово. Работает, как и везде – обычно и просто.

День 5

В этот день смартфон служил в качестве рабочего инструмента. Для работы я использую мессенджеры, соцсети, почту и Simplenote. Последний, отличный кроссплатформенный текстовый редактор с синхронизацией между устройствам. Когда что-то не получается дописать сразу, то всегда можно продолжить на мобильном устройстве. В Infinix Hot 10S это дело снова спасает огромный дисплей.

Также очень удобно читать новостные каналы в телеграме и просматривать ленту в том же Инстаграме. Весь день проработал, как обычный смартфон. Разрядка произошла до 49%.

День 6

Выходной. Выехал в новый городской парк, а заодно и сделать несколько снимков. По части камеры возникли спорные мысли. С одной стороны, качество фотографий оставляло желать лучшего, хоть тут и 48 Мп.

Качество снимка немного сжато для более быстрой загрузки.

Однако, я снова стал себя одергивать, что этот смартфон стоит около 12 тысяч. В других подобных устройствах камера будет в лучшем случае аналогичная, но чаще все-таки – супер нечеткая.

Опять же, позиционируется смартфон как игровой, а не камерофон. Это тоже не стоит забывать.

День 7

Подвожу итоги. Несмотря на свой бюджетный статус и доступный ценник, смартфон показывает себя достойно. Он спокойно подойдёт для разных задач, просмотра видео и потянет самые требовательные игры. Пускай у последних будут не максимальные настройки, но игра будет идти прилично и без потери кадров. Это сможет обеспечить далеко не каждый бюджетник за 12 тысяч рублей (если такие вообще есть).

Самое важное в наше время оставаться на связи. И за всю неделю на зарядку смартфон попадал всего два раза. При этом снова отмечу, он лёгкий и не обладает внушительными габаритами.

Если рассматривать рынок бюджетных и одновременно “рабочих лошадок”, то Infinix Hot 10S заслуженно стоит в десятке лучших. Конкретно моя модель обладает 128 ГБ флеш-памяти и ценником в 13 тысяч рублей. Но если нет надобности в большом объёме данных, то смело берите аппарат на 64 ГБ, он выйдет на тысячу дешевле, а базовые характеристики останутся на том же уровне.