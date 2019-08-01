Можно ли оставлять смартфон заряжаться на всю ночь?

Тридцать лет назад при покупке мобильного телефона будущий владелец получал инструкцию: перед использованием пройти три полных цикла зарядки, разряжать телефон полностью и заряжать не менее 8 часов. Старшее поколение помнит, как высиживало большую часть ночи, играя в «Змейку», чтобы полностью разрядить новую Nokia 3210. Это делалось для того, чтобы научить аккумулятор, обладающий эффектом памяти, подходящему циклу зарядки. Аккумуляторы современных мобильных устройства работают иначе.

Некоторые умудряются до сих пор соблюдать такое правило, но давайте разберёмся, как дела обстоять с современными смартфонами, которые мы используем каждый день.

А что сейчас?

Современные смартфоны оснащены теми же литиевыми аккумуляторами, что двадцать лет назад вставляли в Nokia или Motorola. Существенное отличие в том, что теперь аккумулятор снабжен чипом с программным обеспечением, контролирующим уровень заряда.

При достижении 100% процесс зарядки останавливается и аккумулятор удерживается в таком положении до тех пор, пока владелец не отключит зарядное устройство от розетки электросети.

Есть ли смысл в длительной ночной зарядке?

Смартфон оставляют заряжаться на ночь, чтобы утром получить полностью заряженный аккумулятор. Но надолго ли хватит заряда? При активном использовании устройства заряд растрачивается намного быстрее, чем декларируется в инструкции. Спустя несколько часов смартфон надо будет заряжать снова.

Примерно три часа нужно современным аппаратам для того, чтобы аккумулятор получил полный заряд, если не брать в расчёт модели с поддержкой быстрой зарядки. При этом 80% заряда принимается в процессе кратковременной быстрой зарядки, а все остальное время уходит на получение остальных 20%.

Как увеличить срок службы аккумулятора

Ночная зарядка несет в себе опасность перегрева устройства. Длительное поддержание 100% уровня заряда приводит к постоянной дозарядке на величину, затраченную для внутренней диагностики аккумулятора. Все это приводит к снижению емкости батареи.

Смартфон проводит около четырех месяцев в году в контакте с зарядным устройством. И все это время, полностью зарядившись, старается удержать аккумулятор на одном уровне, подключая и отключая электропитание. С каждой новой такой зарядкой способность удержать заряд уменьшается, и телефон разряжается быстрее.

На сайтах производителей прямо указаны границы заряда, которым нужно следовать для увеличения жизненного цикла аккумулятора. Например, для iPhone рекомендуемая нижняя граница 40%, а верхняя 80%. Превышение этих норм приводит к быстрому износу батареи.

Считается, что современные модели морально устаревают быстрее, чем изнашивается аккумулятор. Но, если вы не готовы к замене смартфона, и хотите, чтобы аппарат прослужил долго и надежно, то лучше не использовать зарядку в течение всей ночи.

Надеюсь, эти простые советы помогут сберечь ваш любимый гаджет, учитывая сегодня их стоимость и постоянную эксплуатацию.