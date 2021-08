История Minecraft — как инди-игра изменила индустрию

Несмотря на то, что рынок видеоигр насчитывает лишь несколько десятков лет, на нём есть свои шедевры. Это, безусловно, классические шутеры DOOM, Unreal, Quake, RPG про Ведьмака, великая и неповторимая серия Half-Life. Однако большинство этих игр родом из 90-х. С тех пор компании поняли, что куда безопаснее для бизнеса создавать кучу онлайн-игр или обычных, но обязательно похожих друг на друга. Индустрия хоть и развивалась, но лишь в направлении «больше полигонов» и «выше системные требования». И тут появился Minecraft.

Нужно понимать, что инди-игры (созданные независимыми разработчиками) были и ранее. Однако, именно проект Маркуса Перссона (он же Нотч) перевернул ситуацию. Тираж в 2020 году достиг 200 миллионов единиц (и это — не считая пиратских версий). И в этой статье поговорим о том, как это произошло.

Кто такой Маркус Перссон

Маркус Перссон родился 1 июня 1979 года в Стокгольме, Швеция. Программировать он начал в 7 лет на домашнем компьютере Commodore 128, а в 9 лет создал свою первую игру. В ней нужно было вводить точные команды для прохождения.

Любопытно, что одарённый программист даже не доучился в школе — родители разошлись, когда ему было 12 лет, так что работу он начал искать рано. Мать заставила его записаться на курсы программирования, что помогло ему в дальнейшем.

Маркус Перссон

С 2005 по 2009 годы он работал в Midasplayer (теперь это King.com), где позднее создадут знаменитую Candy Crush. Там он разрабатывал Wurm Online. Однако, ему пришлось уволиться из-за конфликта с начальством. Как оказалось, Перссон познакомился с молодым программистом Якобом Порсером. Они в свободное от работы время создавали небольшие игры, часть из них даже становились популярными на сайтах независимых разработчиков. Однако руководство компании увидело в этом крамолу, поскольку «неправильно, когда сотрудники одновременно с работой у нас занимаются развитием собственной компании по производству игр». Так заявил сооснователь Midasplayer Ларс Маркгрен.

В 2009-м он перешёл в компанию jAlbum, приложения для создания онлайн-альбомов. Однако это была лишь работа. Нотч хотел создать игру-песочницу, однако на этом пути его ожидало немало трудностей.

Как появилась Minecraft

Идея игры возникла далеко не сразу. Нотч хотел реализовать свободу действий и строительство в своём проекте (тогда он ещё не имел названия). Ещё во времена работы в Midasplayer Нотч узнал о Dwarf Fortress. Этот «рогалик про гномов» стал отправной точкой. Перссон создал прототип RubyDung, который отчасти копировал Dwarf Fortress, но был представлен в изометрии (как Diablo). Также в нём автор хотел реализовать вид от первого лица, как в Dungeon Keeper от Питера Молиньё, но результат его не устроил.

А в 2009 году вышла «песочница» Infiniminer от американского разработчика Закари Барта. Там была процедурная генерация уровней, добыча руды, вид от первого лица и прочее. Перссону помог тот факт, что исходники Infiniminer быстро появились в сети, это заставило Барта отказаться от развития игры.

Геймплей Infiniminer

И вот, в мае 2009 года появился проект Cave Game — ранняя и грубая версия Minecraft. Нотч опубликовал её на форуме TIGSource. Тогда в игре было только два блока — земля и булыжник, а всё, что там можно было делать — это ходить, прыгать и строить из камня.

Через 3 дня вышла новая версия, где уже появились мобы (но пока они лишь беспорядочно бегали), возможность ставить и убирать блоки, а также блоки грязи, камня и дерева. После этого каждые 5 дней появлялись новые блоки. К слову, была попытка сделать их не квадратными, но она провалилась. В июне того же 2009 года добавился мультиплеер.

Выход в свет

Первой относительно играбельной стала версия 0.24. В ней, наконец, получилось генерировать красивый мир, собирать блоки и помещать их в инвентарь. А вот параметров «голод», «здоровье» и возможности крафта пока не было — они появятся позже. К слову, именно в 0.24 появилось разделение на «выживание» и «творческую» части игры. До конца года шла разработка, а номер версии добрался до 0.30. Сейчас это ветка Classic.

На протяжении первой половина 2010 года в игре активно исправлялись баги. Параллельно Нотч создал компанию Mojang, куда позвал, в том числе Якоба Порсера. Также появились иные специалисты, что ускорило разработку. Чуть позднее к команде присоединился дизайнер Йенс Бергенстен, который и стал отвечать за визуальный стиль.

Офис Mojang / The Guardian

После этого появилась сначала альфа, а потом и бета-версия игры, где уже можно было увидеть все черты современного нам Minecraft. Бета стартовала в ноябре 2010 года, а через год — 18 ноября 2011 года, вышла версия 1.0.0 для ПК.

Помимо этого, 16 августа 2011 года вышла первая версия Minecraft Pocket Edition для Android, а через день стала доступна на iOS, под Windows Phone игру портировали в декабре 2014 года.

Minecraft Pocket Edition

В 2013 году вышла версия для PlayStation 3, в том же году появилось обновление The Update That Changed The World, которое добавило множество новых биомов и возможностей. К примеру, там появился новый генератор мира, изменённые порталы, механики рыбалки, новые деревья и так далее. Помимо этого, игру портировали на Xbox One, PS4 и даже на PS Vita. В общем, почти как DOOM — работает везде.

А в 2014 году произошло то, чего стоило ожидать, но никто не ждал — Перссон продал игру компании Microsoft за $2,5 миллиарда. После этого софтверная корпорация начала активно развивать проект — появились версии для дополненной реальности, уйма мерча, игры вроде Minecraft Dungeons и так далее.

Моды и фанаты

Одной из главных особенностей Minecraft была и остаётся свобода. Игроку даётся огромный мир, который можно исследовать вдоль и поперёк. Однако, ещё одним «столпом» популярности стали моды.

Их много — нет, правда! Их очень-очень много! И там есть совершенно невероятные моды, которые добавляют новые возможности, модифицируют геймплей и позволяют буквально жить в кубическом мире. Из ярких представителей вспомним JourneyMap (мини-карта мира), Industrial craft 2 (промышленность), The Twilight Forest (биом Сумеречного леса), Techguns (огнестрельное оружие) и Biomes O’ Plenty (сразу 65 новых биомов).

Есть «космические» (Galacticraft) и «магические» (Thaumcraft) моды, портальная пушка из Portal, даже есть возможность запустить Windows 95 и поиграть в DOOM прямо в Minecraft. Ну или поиграть в DOOM прямо на движке Minecraft.

И это, не считая модов на графику, трассировку лучей и так далее. Фактически, в игре можно сделать если не всё, то очень многое.

Как Minecraft изменила геймдев

Игра Маркуса Перссона показала, что инди-проекты могут быть конкурентами продуктам больших студий. Она вызвала интерес у людей, используя не традиционную рекламу, а «сарафанное радио» через форумы, YouTube и социальные сети.

Перссон ухитрился оказаться в том месте и в то время, чтобы сорвать куш.

Игра стала настоящим событием, заставив сотни разработчиков копировать те или иные решения. Хотя, по сути, она тоже выросла из копирования Dwarf Fortress, Dungeon Keeper и Infiniminer. В техническом плане игра тоже берёт многое из куда более старых проектов. К примеру, процедурная генерация использовалась ещё в старенькой Elite (1984). Вид от первого лица «популяризовали» шутеры 90-х, а мода на пиксельную графику вернулась несколько лет назад.

Клоны и последователи

Я уже упомянул, что разработчики начали копировать суперпопулярную игру, чтобы перетянуть часть аудитории на себя. Сейчас вспомним о самых известных клонах и подражателях.

И первым будет Dragon Quest Builders 2. Это японская игра, которая улучшает многие аспекты Minecraft, добавляет приятную графику и так далее. Она разработана крупной студией, а не энтузиастами.

Dragon Quest Builders 2

Eco — это, если так можно сказать, неофициальная вторая часть. Игра берёт все основные механики оригинала и добавляет многое от себя. Есть неплохая графика, крафт, технологии и прочее. И даже конечная цель — создать цивилизацию, которая сможет уничтожить метеорит, пока тот не разрушил планету. И в Eco нужно думать об экологии — не слишком активно копать и вырубать деревья.

Eco

Space Engineers — своего рода Minecraft в космосе, где можно строить звездолёты и наземные станции. Полная свобода присутствует.

Terraria — фактически, Minecraft в 2D. Куча модов, мощное комьюнити, приятная графика, процедурная генерация и полная свобода.

Terraria

Starbound — весь предыдущий пункт плюс космос, несколько рас, уйма планет, ресурсов и прочего.

Starbound

И это, не считая кучи «однодневных» клонов, попытки переписать игру на других языках (оригинал на Java). Это ли не показатель популярности?

Крипи в Minecraft

Как и любая популярная игра, Minecraft получила своё воплощение в крипи-историях или, проще говоря, сетевых страшилках.

Первым и самым известным персонажем крипи считается Хиробрин — на официальном форуме Minecraft пользователь написал историю об игроке, который появлялся на уровне дальности прорисовки. При попытке подойти ближе он исчезал из поля зрения, однако у него смогли увидеть белые глаза.

Хиробрин

Судя по оригинальной истории, аккаунт таинственного игрока якобы принадлежал мертвому брату Маркуса Перссона. Однако автор заявил, что брата у него нет, так что это попросту вымысел.

Другим выдуманным персонажем был Entity 303. Якобы один из уволенных сотрудников Mojang хотел отомстить Нотчу и создал бота, который переходил с одного сервера на другой и уничтожал все постройки.

Entity 303

Согласно описанию, Entity 303 одет в белый балахон, а его глаза светятся ярко-красным светом. Якобы он может зайти даже в одиночную игру и уничтожить там всё. История оказала влияние на реальность — многие игроки удаляли файлы сохранения с цифрами 303 в названии. Легенда гласит, что именно в них «жил» так называемый «вирус Entity».

Другие персонажи — это Зелёный Стив (якобы обитает в пустынных храмах и очень быстрый), Лик (мирный моб, однако весьма загадочный), Н55 (бот-разрушитель, якобы оставшийся после ухода Нотча из Mojang), Белый эндермен (кроме цвета — никаких отличий от обычного).

Что в итоге?

Minecraft действительно изменила геймдев и жизни многих людей. Она привнесла настоящую свободу в игры и влюбила в себя миллионы геймеров, показав им, что графика не к важна по сравнению с геймплеем. И это, пожалуй, самое важное.