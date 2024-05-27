В Minecraft создали ИИ с распознаванием чисел

Пользователь под ником mattbatwings создал нейросеть в Minecraft, которая способна распознавать нарисованное «от руки» число. Изначальная цель состояла в определении содержимого любой картинки, но подобное оказалось слишком громоздким для игры. По итогу ютубер остановился на ИИ, который будет не только понимать загаданное число, но и показывать точность распознавания.

За основу mattbatwings взял язык программирования python, библиотеку keras и заранее подготовленный пак из написанных от руки цифр. Самой сложной частью стал перенос в Minecraft 784 математических операций в виде редстоуна — местного электричества. Но с экспортом помог python-пакет mcschematic.

Результат вышел впечатляющим не только из-за масштабности постройки, но и из-за полученных цифр. Механизм угадывает число всего за 2 минуты с точностью в 83%. И это при том, что оно рисуется самим персонажем на площадке 28 x 28 блоков. Кстати, автор оставил карту с готовым результатом в свободном доступе.