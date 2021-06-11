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Новости

Google Play заполонили вирусы под видом модов для Minecraft

Злоумышленники придумывают всё больше способов, чтобы заполучить контроль над устройством жертвы. В этот раз они взялись за детей. В Google Play Store удалось обнаружить множество вредоносного софта, который маскируется под модификации для Minecraft.

Если ранее магазин приложений для Android заполоняли псевдо-модами Minecraft, то сейчас вредоносный софт заметно улучшен, а именно ему не страшны проверки и меры безопасности Google. Однако, можно предположить, что модераторы Google Play плохо справляются со своей задачей.

Такие программы после установки могут постоянно показывать всплывающую рекламу, открыть сайты с промо-товарами и запускать рекламные ролики с YouTube. Их вред именно в постойной и навязчивой рекламе от которой порой трудно избавиться. Другие трояны нацелены именно на мошенничество, они могут генерировать внутренние покупки и получать данные от банковских карт.

Кроме того, виновника проблем в смартфоне бывает трудно найти. Мошеннический софт загружает специальный модуль, который скрывает иконку из списка приложений.

Единственный выход из этого, научить ребёнка не загружать какие-либо модификации для популярной игры и всегда внимательно читать описание к приложению, а также проверять источник загрузки.

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Источник:
Kaspersky
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