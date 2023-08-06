Да будет свет! Выбираем портативные электростанции 70mai Hiker 400 и Tera 1000

В современном мире, где мобильные гаджеты стали неотъемлемой частью нашей повседневности, постоянный доступ к электроэнергии является жизненно важным. И тут на помощь к нам приходят портативные электростанции от 70mai. Это такие устройства, которые решают за вас уйму бытовых моментов и как бы говорят: “Держу комфорт под контролем, страдать в поездке не придется”.

В нашем случае мы поговорим об электростанциях Hiker 400 и Tera 1000, которые позволяют подключать и питать различные устройства в любых местах и в любое время. Эти электростанции имеют различную емкость аккумулятора и мощность инвертора переменного тока, что позволяет выбрать подходящую модель для конкретных потребностей.

Более того, обе электростанции от 70mai обладают компактностью, что делает их удобными для переноски в поездках, на отдыхе, даче или в походе. Они оснащены различными портами для подключения разнообразных устройств, таких как USB-порты для мобильных телефонов, планшетов и других гаджетов, а также розетки для бытовой техники и других электрических приборов.

Коротко про 70mai

70mai — дочерняя компания Xiaomi и более известна она своими видеорегистраторами и вот совсем недавно рынок пополнился их портативными электростациями Hiker 400 и Tera 1000.

Hiker 400

Hiker 400 – идеальное решение для опытных любителей отдыха на природе. Эта портативная электростанция обладает аккумулятором ёмкостью 378 Втч и весит всего 4 кг. Несмотря на свои компактные размеры, она эффективно расходует энергию, предоставляя отличные возможности на природе.

Длительность работы Hiker 400 зависит от подключенных устройств. Если подключить устройство с мощностью 400 Вт, аккумулятор разрядится за 1 час. Однако при нагрузке в 120 Вт электростанция сможет работать впечатляющие 3-4 часа.

На передней панели Hiker 400 расположены три порта USB-A, включая один порт быстрой зарядки с выходной мощностью 18 Вт. Они идеально подходят для зарядки смартфонов, планшетов и других устройств с поддержкой USB. Дополнительно, здесь есть штекер для автомобильной зарядки.

Одной из выдающихся особенностей этой модели является порт USB-C Power Delivery мощностью 100 Вт, который обеспечивает быструю зарядку подключаемых устройств.

На боковой стороне станции расположены два выхода для розеток, предоставляющие возможность подключать различные бытовые приборы, начиная от фена и заканчивая телевизором.

Вся информация о заряде станции и подключениях выводится на небольшой цветной дисплей, а также в приложение. Дополнительно, Hiker 400 оснащена встроенным фонарем, который пригодится во время ваших приключений.

Для надежного и удобного питания электростанции производитель предусмотрел три варианта подзарядки. В комплект входит зарядный блок переменного тока мощностью 90 Вт, позволяющий зарядить Hiker 400 всего за 3 часа. Это особенно удобно, когда вы находитесь в гостинице, на кемпинге или в местах с доступной электросетью.

Также стоит отметить, что порт USB-C на электростанции поддерживает двунаправленную зарядку мощностью 100 Вт, что делает Hiker 400 универсальным вариантом для подзарядки различных устройств.

Tera 1000

Тем, кто ищет более мощное решение для своих потребностей, рекомендуем обратить внимание на модель Tera 1000. Она оснащена аккумуляторами общей ёмкостью 1000 Втч и способна выдавать на выходе до 1200 Вт, что делает её идеальным выбором для питания разнообразных устройств с высоким энергопотреблением.

Термостойкий корпус Tera 1000 предлагает 10 разъемов, включая обычные розетки для бытовой техники и электрических приборов, а также USB-порты для удобного подключения смартфонов, планшетов и других гаджетов.

Порадует быстрая зарядка – всего два часа, что делает Tera 1000 оптимальным решением для срочного зарядки устройств перед выездом.

Если вы планируете использовать электростанцию в походных условиях, Tera 1000 может заряжаться от солнечной энергии с использованием дополнительных солнечных панелей (продаются отдельно). В таком случае, полная зарядка займет около шести часов, что обеспечивает удобство в длительных путешествиях, где доступ к электроэнергии ограничен.

Чтобы иметь полный контроль над работой электростанции, предусмотрено удобное фирменное приложение, позволяющее настраивать параметры устройства. Вы можете выбрать максимальную мощность и напряжение на всех портах, чтобы оптимизировать работу Tera 1000 под требования конкретных устройств.

На корпусе электростанции расположен цветной экран, где отображается информация о текущей выходной мощности и оставшемся заряде. Дополнительно, по бокам дисплея размещены мини-фонари, обеспечивающие удобство использования в условиях ограниченной видимости и возможность использовать сигнал SOS.

Кому пригодится Tera 1000?

В первую очередь Tera 1000 может послужить надежным резервным источником электропитания в случае отключения электричества. Это особенно полезно в случае аварий или плановых работ на электрооборудовании. Можно подключать микроволновку для разогрева блюд или любую другую технику;

На пикнике или в походе электростанция обеспечит постоянный доступ к электроэнергии, позволяя заряжать смартфоны, планшеты, фонари и другие устройства;

Полезным устройство окажется и для музыкантов, особенно на репетициях в гаражах или на уличных выступлениях, не оборудованных электропитанием. С электростанцией инструменты и оборудование будут всегда подключены, что позволит наслаждаться бесперебойной практикой и творчеством.

Хотя вес электростанции составляет 12 кг, её высокая ёмкость аккумулятора и универсальность использования делают её устройством, которое оправдывает усилия при переноске. Корпус из двухслойной стали и пассивный радиатор обеспечивают эффективное охлаждение, предотвращая перегрев, это делает станцию надежной в различных условиях, включая солнечную погоду.

Таким образом, электростанция Tera 1000 предоставляет мощное и надежное электропитание для разнообразных сценариев использования, сделав ее универсальным и практичным решением для повседневных задач и экстренных ситуаций.

Что выбрать Hiker 400 или Tera 1000?

Тут нужно исходить только из своих потребностей. Если вам требуется “повербанк на максималках” для зарядки ноутбуков, смартфонов и другой техники в поездках или как запасное устройство электроэнергии для дома, лучшим выбором будет Hiker 400. А для опытных путешественников или подключения более мощных и требовательных устройств рекомендуется обратить внимание на Tera 1000.

Hiker 400 и Tera 1000 — это надежные зарядные станции, которые одинаково хорошо справляются как с путешествиями, так и с бытовыми задачами. Вы также можете дополнительно приобрести солнечную батарею, чтобы быть независимым от электрической сети. И для более удобного контроля и индивидуальных настроек вы можете воспользоваться приложением.

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