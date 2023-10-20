Видеорегистратор 70mai A810: безопасность на дороге в 4K

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В современном мире автомобилей видеорегистраторы давно перестали быть просто «приятным дополнением», а стали неотъемлемой частью машины, подобно подушкам безопасности или ABS. Для многих автомобилистов они являются гарантией безопасности на дороге, а также надежным свидетелем в случае ДТП или других непредвиденных ситуаций.

Причина популярности видеорегистраторов заключается не только в их способности фиксировать все происходящее на дороге, но и в том, что технологии не стоят на месте. Современные устройства обладают множеством функций: от ночной съемки и распознавания движения до помощи в парковке и автоматической активации в определенных ситуациях.

И здесь стоит упомянуть видеорегистратор A810 от «дочки» Xiaomi компании 70mai. Это устройство не просто выполняет свои базовые функции, но и предлагает пользователю ряд инновационных решений.

Основные характеристики 70mai 4K A810

Датчик изображения: Sony Starvis 2 IMX678

Экран дисплея: 3,0″ IPS, 640×360

Разрешение видео: Ultra HD 4K (3840×2160)

Угол обзора: 150°

Частота кадров: 25/30/60 FPS

Аккумулятор: 500 мАч

Двухканальная запись: основная Ultra HD 4K HDR + задняя Full HD HDR

Память: microSD до 256 ГБ

Интерфейсы: USB Type-C, WiFi, Bluetooth

Звук: встроенный микрофон, встроенный динамик

Размер: 36,3×59,8×88 мм

Внешний вид и управление

Дизайн корпуса А810, размеры которого 36,3×59,8×88 мм, остался прежним, но местоположение разъемов было изменено. На лицевой стороне устройства расположился поворотный объектив камеры, регулируемый по вертикали. С правой стороны видеорегистратора находятся порты для задней камеры, питания и слот для microSD, а с левой части – кнопка питания и микрофон. Для вентиляции по всему корпусу предусмотрены специальные отверстия.

С внутренней стороны устройства находится яркий экран диагональю 3 дюйма с хорошими углами обзора и высоким контрастом изображения. Непосредственно под экраном расположены механические кнопки управления, функции которых отображаются на самом дисплее.

Всего у устройства пять кнопок, которые позволяют управлять камерой и ее функциями: включение и отключение, запись и отключение звука, защита файла от перезаписи, альбом отснятого материала и настройки. В настройках системы можно изменить продолжительность записи, включить HDR, автоматическое выключение после остановки автомобиля и так далее.

Фирменное мобильное приложение повторяет функционал меню видеорегистратора, но управление в нем более удобное благодаря тому, что все настройки сгруппированы на одной странице. При этом настройки содержат подробные пояснения на русском языке.

Качество основной и задней камеры

Видеорегистратор A810 поддерживает запись в разрешении Ultra HD 4K и оснащен передовым датчиком изображения Sony Starvis 2 IMX678. Основная 8-мегапиксельная камера с диафрагмой f/1.8 имеет угол обзора 150°.

В новой модели устройства сенсор увеличен на 68%, чувствительность к свету возросла на 90%, а производительность при слабом освещении вдвое выше, что позволяет записать детали, например, номера автомобилей, в условиях плохой видимости.

В комплекте также идет задняя камера, которая чуть попроще: угол обзора составляет 130°, а диафрагма – f/2.0. При этом приобрести можно видеорегистратор и с одной камерой, но позднее докупить дополнительную.

Самое важное, что A810 – первое в отрасли устройство с разрешением 4K на основной камере и 1080p HDR на задней. Однако стоит учесть, что ради высокого разрешения придется пожертвовать частотой кадров. Пользователям доступны следующие варианты:

основная Ultra HD 4K при 30 FPS (без дополнительных камер);

основная Ultra HD 4K с HDR при 25 FPS + задняя камера Full HD с HDR при 25 FPS;

основная Full HD при 60 FPS + задняя камера Full HD с HDR при 25 FPS;

основная Full HD с HDR при 30 FPS + задняя камера Full HD с HDR при 25 FPS.

Важной задачей любого видеорегистратора является качественная запись в темное время суток. Благодаря технологии 70mai Night Owl Vision и апертуре F1.8, A810 способен захватывать максимум света, обеспечивая яркие и четкие записи даже при слабом освещении.

Что касается хранения записей, видео с обеих камер сохраняется на карту MicroSD (до 256 ГБ), которую необходимо приобретать отдельно. Несмотря на то что запись происходит во время всего времени вождения, каждый видеофрагмент длится одну минуту, после чего начинается новый.

Дополнительные режимы работы

Видеорегистратор A810 становится настоящим помощником на дороге, но кроме основной функции пользователям доступны дополнительные режимы работы. Система видеорегистратора ADAS в режиме реального времени информирует водителя о возможных проблемах безопасности с помощью голосовых уведомлений. Расширенная система предупреждает водителя о пешеходах и велосипедистах (PCW), выезде с полосы движения (LDWS), риске столкновения (FCWS) и начале движения транспорта впереди (FVSA).

Помимо этого, в A810 есть парковочные режимы, для активации которых необходим кабель 70mai Hardwire UP03:

Обнаружение столкновений – реагирует на неожиданные вибрации и автоматически записывает 30-секундное видео, начиная за несколько секунд до инцидента и заканчивая несколькими секундами после, сохраняя его в отдельной папке.

Обнаружение движения – искусственный интеллект включает запись на основной камере при подозрительном движении впереди машины, например, при длительном нахождении людей перед регистратором.

Таймлапс – обе камеры фиксируют процесс парковки с частотой одного кадра в секунду, превращая запись в одноминутное замедленное видео для экономии места на карте памяти и заряда аккумулятора.

Функция Road Story в приложении позволяет добавлять в записанное видео технологические спецэффекты, буквально как в видеоиграх отображая такие параметры как скорость, высота, направление движения, ускорение, замедление, повороты, наклоны и дистанцию до других автомобилей.

A810 оснащен GPS-модулем, благодаря чему регистрируются важные параметры: скорость, геолокация и время. Такие данные чрезвычайно полезны при необходимости доказательной базы для страховой компании или правоохранительных органов. Подключив устройство к мобильному приложению 70mai через Wi-Fi, пользователь может в режиме онлайн просматривать записи, делать снимки и делиться ими.

Кому подойдет видеорегистратор 70mai A810?

Видеорегистратор 70mai A810 идеально подойдет для тех, кто ценит качество записи и надежность в дорожных условиях. Это отличный выбор для водителей, которые хотят сохранять высококачественные записи своих поездок, чтобы защитить себя в спорных ситуациях. Тем, кто проводит много времени за рулем и сталкивается с различными дорожными условиями, две камеры и различные режимы работы точно пригодятся.

Кроме того, для тех, кто предпочитает удобство управления через мобильное приложение, этот видеорегистратор также станет отличным решением. В общем, если вы ищете надежный, функциональный и легко управляемый видеорегистратор с возможностью дополнительного подключения задней камеры, то 70mai A810 – лучший выбор.

70mai A810 Разрешение видео: Ultra HD 4K (3840×2160)

Угол обзора: 150°

Передовой датчик Sony Starvis 2 IMX678

Управление через приложение

Двухканальная запись: основная Ultra HD 4K HDR + задняя Full HD HDR Купить в Lamobile

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