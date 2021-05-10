Обзор realme C21: мощная батарея и NFC по доступной цене

В марте текущего года на российский рынок вышел бюджетник в лице realme C21. По сравнению с прошлогодним realme C11 в новом смартфоне появились значительные улучшения, которые многим придутся по вкусу.

Характеристики

Модель: realme C21

Габариты: 165.2×76.4×8.9 мм, 190 г

Дисплей: 6,5″, 1600×720, IPS

Процессор: 8-ядерный MediaTek Helio G35, PowerVR GE8320

Камера основная: 13 МП F/2.20, макро 2 МП F/2.40, 2 МП F/2.40

Камера фронтальная: 5 МП

Память: 4 ГБ оперативной, 64 постоянной

Батарея: 5000 мАч, зарядка на 10 Вт (комплектная)

ОС: Android 10 (realme UI)

Связь: GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 5.0, NFC, BeiDou, A-GPS, ГЛОНАСС, GPS

Защита от воды: нет

Сканер: отпечатков пальцев на задней крышке

Стоимость: 9 990 рублей

Комплектация

Аппарат упакован в привычную коробку ярко-жёлтого цвета с наименованием модели. Внутри находится инструкция, зарядный блок на 10 Вт, кабель microUSB и скрепка для SIM-карты.

Пожалуй, самое странное, что можно наблюдать в 2021 году, это пленка на дисплее с перечислением основных характеристики смартфона. Защитной плёнки и олеофобного покрытия нет.

Внешний вид

Корпус смартфона сделан из прочного поликарбоната, что весьма неплохо для бюджетной модели. Он меньше царапается и может спокойно выдержать падение с небольшой высоты. На сам корпус нанесена текстура, которая интересно переливается под разными углами света. Благодаря такому решению, на нём не будет видно отпечатков пальцев, а сам смартфон будет хорошо держаться в руке в любую погоду.

На правой грани расположена кнопка включения/выключения и кнопка регулировки звука громкости. Слева – слот для двух nanoSIM и карту microSD. На нижней части порт для microUSB до 256 ГБ, два микрофона и вход для наушников. Привычный звуковой динамик разместился на задней крышке — довольно спорное решение. Если взять смартфон в руку, то звук будет просто глохнуть. Здесь же расположен сканер отпечатков пальцев, который работает не самым быстрым способом, но это лучше, чем каждый раз вводить пин-код на дисплее.

Дисплей realme C21 относительно большой – 6,5 дюйма с разрешением HD+ (1600×720 пикселей) и IPS-матрицей с максимальной яркостью 400 нит. Снизу расположился “подбородок”, а сверху каплевидный вырез для фронтальной камеры. Всё это прикрыто защитным экраном от Gorilla Glass.

Железо

Работает смартфон на 8-ядерном Helio G35 в паре с оперативной памятью на 4 ГБ (также есть версия на 3 ГБ) и памятью для хранения данных на 64 ГБ. В повседневных задачах типа звонков, мессенджеров и прочих, смартфон работает отлично. Исключением не становятся игры, можно попробовать свои силы в PUBG и Call of Duty, пускай не на высоких параметрах, но запускать можно.

Работа происходит под управление Android 10 с фирменной оболочкой realmeUI, которая совсем недавно пришла на замену ColorOS от Oppo. Из фишек в наличие игровой режим, настройка сетки домашнего экрана, разделение рабочего стола и копирование приложений.

Самое интересное, что международная версия realme C21 не оснащается NFC, а вот в российскую версию модуль добавили. Весомый повод для радости, тем более учитывая за какие деньги предлагается смартфон. Можно оплачивать свои покупки и не таскать пластик.

Камеры

Основных камер три – 13 Мп f/2,2 (основная), 2 Мп f/2,4 (глубина) и 2 Мп (макро). Их функционала доступен HDR, скоростная съёмка, режим для профессионалов с тонкими настройками и даже ночной режим.

Если делать снимки в условиях хорошей яркости, то фотографии получаются вполне хорошими. Достаточно для постинга в соцсети или просто для личного архива.

Разрешение фронтальной камеры всего 5 Мп f/2,2. Максимальное разрешение видео в 1080p с 30 кадрами в секунду. Оптическая стабилизация отсутствует, но это логично.

Автономность

Важной фишкой realme C21 является аккумулятор на 5000 мАч с реверсивной зарядкой по кабелю. По заявлению производителя его должно хватить на 44 часа в режиме разговора и 7 часов в играх. На деле аккумулятора хватает почти на двое суток, а если использовать только для звонков и ответов в мессенджерах, то уверено проработает все три дня. Зарядка батареи происходит через microUSB, а восполняться он будет не так быстро.

Итого

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что в целом realme C21 является удачным аппаратом по соотношению цены и качества. В нём огромная батарея и есть NFC (крайне редко встретишь такое в смартфонах за 10 тысяч рублей). Единственным минусом можно считать устаревший microUSB.

Такой аппарат можно купить ребёнку для игр или нетребовательным пользователям. Он функционален, удобен и его не так будет жалко разбить, если вы бываете неаккуратным.

Плюсы Стоимость

Автономность

Наличие NFC

Слот microSD Минусы Отсутствие type-C

Нет комплектной плёнки

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