Обзор Infinix NOTE 40: разумный выбор за разумные деньги

В апреле 2024 года компания Infinix презентовала серию смартфонов NOTE 40. Практически сразу ко мне приехала самая младшая версия, но по каким-то странным обстоятельствам обзор затянулся на некоторое время. Как говорится, «лучше поздно, чем никогда».

В обзоре поделюсь впечатлениями о производительности, камере, аккумуляторе и общем пользовательском опыте. Рассмотрим, насколько этот бюджетный вариант оправдывает ожидания и сможет ли он конкурировать с другими устройствами в своей ценовой категории.

Технические характеристики Infinix Note 40

Модель: Infinix Note 40 (x6853)

Габариты: 164,13×74,53×7,75 мм, 190 г

Дисплей: 6,78 дюйма, AMOLED, FHD+ (2436×1080), 393 ppi, 120 Гц, ШИМ 2160 Гц

Процессор: MediaTek Helio G99 Ultimate

ОЗУ: 8 ГБ (LPDDR4x)

Память: 256 ГБ (UFS 2.2)

Батарея: 5000 мАч, быстрая зарядка 45 Вт

Камеры: основная — 108 Мп, f/1.89, автофокус; сенсор глубины — 2 Мп, f/2.4; AI-камера — 0,08 Мп; фронтальная — 32 Мп, f/2.2

Безопасность: сканер отпечатков пальцев под экраном, распознавание по лицу

Защита: IP54

ОС: XOS 14 (Android 14)

Связь: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, ГЛОНАСС, A-GPS, BeiDou, LTE, NFC, 2×nano-SIM

Стоимость на момент обзора: 19 990 ₽

Комплект поставки

Зелёная коробка с переливами и перечислением всех преимуществ на передней части – стандартная история. Внутри:

Смартфон

Зарядный блок на 45 Вт

Кабель USB-A на USB-C

Пластиковый чехол

Фирменные наклейки

Скрепку для SIM-лотка

Документацию

Защитное стекло на дисплей (!)

Комплектация приятно удивляет. Пожалуй, не хватает только док-станции, но для среднебюджетного смартфона набор более чем приличный. Чехол из пластика и защитное стекло для дисплея – всё это делает покупку ещё более выгодной. Видимо, поэтому производитель не стал заморачиваться с наклейкой пленки на экран, как это делают многие другие.

Передо мной явился ты

Дизайн смартфона, скажу прямо, на любителя. Кому-то нравятся квадратные плоские грани, а кто-то предпочитает закругления. Здесь – первый случай. Смартфон выглядит строгим «кирпичом» с большим блоком под камеры.

Задняя крышка матовая (что является плюсом), без градиентов и дешевых переливов. Но есть небольшое напыление, которое играет на солнце. Единственное, что переливается, – это блок с камерами, и то это сделано не вычурно, в отличие от чехла.

Кстати, про комплектный чехол. Он выполняет не только защитную функцию, но и служит для подключения магнитной зарядки и фирменных аксессуаров Infinix MagKit. Весьма необычно наблюдать такое в среднем ценовом сегменте.

Боковые грани выполнены из глянцевого пластика и довольно маркие. Но стоит отметить, что выглядят они красиво, особенно если смотреть на смартфон не со стороны пользователя.

Справа расположены качельки громкости и кнопка включения/выключения, а левая сторона – чистая.

На нижней грани находятся лоток для двух SIM-карт, порт USB-C, микрофон и вырез под динамики.

На верхней грани разместились ещё один дополнительный микрофон и стереодинамики.

Спереди нас встречает плоский дисплей и с минимальными рамками, что большая редкость для смартфона среднего сегмента.

120 Гц с запасом яркости

Экран устройства имеет размеры 6.78 дюйма с разрешением 1080х2436 пикселей и соотношением сторон 20:9. Используется AMOLED-дисплей с плотностью 393 ppi. Доступны функции автоматической регулировки яркости и Always On Display.

Частота обновления экрана составляет 120 Гц, а яркость достигает 800 нит с пиковым значением 1300 нит. Несмотря на относительно небольшой запас яркости, экран хорошо виден при ярком солнечном свете. Цвета насыщенные, смотреть приятно.

В настройках можно выбрать частоту обновления — 60 или 120 Гц, либо оставить автоматическую регулировку. Также можно изменить скорость анимации.

Под самим дисплеем в NOTE 40 скрывается сканер отпечатков пальцев. Работает шустро, хотя иногда с разблокировкой бывают проблемы. Проще пользоваться разблокировкой по лицу.

В смартфоне NOTE 40 поддерживается функция Always On Display, но не такая, как в флагманских моделях. Здесь активация происходит при тапе по экрану или поднятии телефона, а значки уведомлений постоянно отображаться не будут.

Вокруг фронтальной камеры расположена область, аналогичная Dynamic Island из iPhone. Она активируется при разблокировке смартфона, подключении к зарядке и воспроизведении музыки. На данный момент функционал ограничен, но если в будущих обновлениях добавят возможность взаимодействия, то использование станет куда интереснее.

Если хочется, то можно поиграть

Infinix NOTE 40 оснащен процессором MediaTek Helio G99 Ultimate, который является слегка улучшенной версией известной платформы. Чип изготовлен по 6-нанометровому техпроцессу и включает графический процессор ARM Mali-G57 MC2.

Смартфон обладает 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Для своего класса этого достаточно. При этом ОЗУ можно расширить до 16 ГБ за счет хранилища, однако это мало на что повлияет.

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Производительности Infinix NOTE 40 достаточно для быстрой и плавной работы интерфейса. Но результаты синтетических тестов, прямо скажу, средненькие. В бенчмарке AnTuTu устройство набирает около 430 тысяч очков, а в Geekbench 5 — 550 и 1800 в одноядерном и многоядерном тестах соответственно.

«Разогнанный» G99 вполне позволяет комфортно играть на Infinix NOTE 40 в популярные игры, например, PUBG Mobile, COD Mobile и и Standoff 2. Однако для достижения высокого показателя FPS в требовательных играх, таких как Honkai: Star Rail и War Thunder придется понизить графические настройки до средних или даже низких.

Для Genshin Impact чип не обеспечивает стабильных 60 FPS даже на минимальных настройках выдавая 30-40 кадров в секунду. При обилии эффектов наблюдаются просадки до 20-25 FPS. Тем не менее, в Asphalt 9 на высоких настройках Infinix NOTE 40 способен выдавать стабильные 60 FPS.

Под высокой нагрузкой устройство работает эффективно, заметное снижение производительности происходит только при низком уровне заряда. В обычных задачах корпус остается прохладным, но во время игр нагрев ощущается.

Свет для фото – наше всё

Главный модуль камеры имеет разрешение 108 мегапикселей, что уже стало стандартом для устройств такого класса. В NOTE 40 установлен модуль Samsung HM2, который, в отличие от более новой версии HM6, не оснащен оптической стабилизацией. Это приводит к тому, что в некоторых режимах качество снимков уступает более продвинутым моделям.

Два дополнительных модуля имеют низкое разрешение и практически не влияют на качество съемки. Основной модуль, несмотря на это, делает вполне приличные снимки. Присутствует цифровой зум х3, но отсутствие широкоугольного модуля несколько разочаровывает, поскольку такие модули стали стандартом в современных устройствах.

Фронтальная камера не оснащена автофокусом и имеет минималистичные настройки, но при этом обеспечивает довольно хорошее качество снимков.

От камеры не стоит ожидать чудес, она соответствует своему уровню и схожа с теми, что используются в других устройствах.

Заряжаемся по проводу и без

Автономность NOTE 40 весьма приличная — около двух дней без жёстких ограничений. Полная зарядка до 100% займёт около 50-60 минут. Оставив телефон на зарядке на 20 минут, аккумулятор будет восполнен до половины, и всё это благодаря поддержке быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

Есть также беспроводная зарядка мощностью до 20 Вт. Это удобно, так как можно оставить смартфон на подзарядке в автомобиле или использовать реверсивную зарядку для подзарядки других устройств, но выдаваемая мощность будет около 4.5 Вт.

Итого

В целом, Infinix NOTE 40 оказался довольно интересным и сбалансированным смартфоном за свои деньги. У него есть беспроводная зарядка, богатая комплектация и хороший дисплей.

Ожидать чего-то большего не стоит, дизайн на любителя. Однако, смартфон предлагает достойную производительность для повседневных задач, а также стабильную работу даже при высокой нагрузке. Камера обеспечивает качественные снимки при хорошем освещении, но в условиях низкой освещенности результаты могут быть менее впечатляющими.

Bogdan Плюсы Яркий дисплей

Беспроводная зарядка

Реверсивная зарядка

Поддержка быстрой зарядки

Солидный набор поставки

Неплохая камера при хорошем освещении Недостатки Дизайн на любителя

Логотип на чехле

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