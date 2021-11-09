Обзор смарт-часов HUAWEI Watch 3: аксессуар с изюминкой

Huawei из тех компаний, которые не сдаются, несмотря на любые возникающие сложности. Запретили использовать сервисы Google? Не проблема – выпускают свою ОС под названием HarmonyOS. Уже сейчас компания ставит её на планшеты, экраны и смарт-часы. О последних мы сегодня и поговорим, а именно о HUAWEI WATCH 3. Посмотрим, что нам предлагает таинственная HarmonyOS и так ли удобны часы для ежедневного использования. Ведь часов на рынке много, но качественных – единицы.

Сразу забегу вперёд и выделю одну очень крутую особенность часов, а именно стримить музыку из музыкального сервиса HUAWEI. Музыка прямо на беспроводные наушники, игнорируя посредника в виде смартфона! В качестве устройства выступили шикарнейшие HUAWEI FreeBuds 4. Об этом и многом другом и поговорим.

Характеристики HUAWEI WATCH 3

Модель: HUAWEI WATCH 3

Габариты (ВxШxТ): 46.2×46.2×12.15 мм, 54 г

Дисплей: 1,43″, 466×466 (AMOLED), 120 Гц

Процессор: HiSilicon Hi6262

Память: 16 МБ оперативной, 2 постоянной

Батарея: 450 мАч

ОС: HarmonyOS 2.0

Связь: Wi-Fi, Bluetooth 5.0 LE, NFC, ГЛОНАСС, GPS, eSIM, LTE

Защита от воды: WR50 (5 атм)

Стоимость: от 24 990 рублей

Комплект поставки

Поставляются часы в большой квадратной коробке. Внутри зарядный кабель с шайбой (без блока питания), небольшое руководство пользователя, гарантийный талон и, собственно, само устройство.

Внешний вид и система

Сразу отмечу, что HUAWEI WATCH 3 существует в двух цветовых вариациях и обе версии есть в продаже: чёрная и коричневая. Первая версия оснащается силиконовым ремешком черного цвета, а цвет корпуса часов окрашен в тёмный цвет. Вторая модель более классическая – стальной цвет корпуса и коричневый кожаный ремешок. Стоит предположить, что первый вариант рассчитан на любителей активного отдыха и спорта, а вторая вариация отлично подойдёт для деловых людей. Как по мне, то последний вариант более элегантный и сильно напоминает обычные часы. Если на них поставить классический циферблат, то издалека их будет даже трудно отличить.

Корпус часов сделан из нержавеющей стали, сверху защитное стекло Gorilla Glass, а низ прикрыт керамикой.

Размер корпуса часов 46 мм, а сам AMOLED-дисплей – 1,43 дюйма. Яркость свечения белой точки – 770 кд/м2, что является высоким показателем для часов. С такого экрана удобно читать текст в любую погоду. Вопросов к экрану нет, он просто отличный и выполняет свою прямую функцию.

Кстати, добавлю о доступной функции постоянного включенного дисплея Always On Display (AOD). Хоть это и красиво, но зарядка будет таять на глазах.

На руке часы чувствуются увесисто, но без чрезмерного напряжения в стиле “гирька” на руке. Лично у меня, есть часы потяжелее и побольше, поэтому никакого дискомфорта при ношении я не почувствовал.

Сбоку плоская кнопка для вызова меню и круглая кнопка, напоминающая заводную головку в классических часах. Если нет желания тыкать пальцем в экран, с её помощью происходит управление и все передвижения по меню. При работе с данной «крутилкой» происходит тактильная отдача в виде приятной вибрации. Она мягкая, не грубая и чем-то напоминает Taptic Engine из Apple Watch.

Нижняя плоская кнопка кастомная и на неё можно настроить любой быстрый доступ к нужному приложению. Например, можно задать открытие «Телефона». Выбираете контакт из списка или набираете номер с помощью виртуальной клавиатуры. Осуществлять вызовы можно непосредственно с самих часов, а при желании они могут стать самостоятельным устройством, нужно только ввести данные eSim.

В нижней части корпуса часов размещён динамик и микрофон. Динамик громкий, не создаёт эхо во время общения. Микрофон также сделан максимально чувствительным, поэтому на другом конце провода, собеседник будет слышать вашу речь, чётко и громко.

Часы защищены от воды, поэтому в них можно смело принимать душ или купаться. После погружения из часов можно буквально выдавить ту самую воду. Для этого достаточно нажать одну кнопку в меню и подождать около 30 секунд. За это время устройство будет издавать специальный звук, который скорее терпимый, чем противный. Единственное ограничение касается солёной воды, но с ней никакая техника не дружит.

Говоря о самой системе HarmonyOS, то с часами она работает плавно, без резких рывков и чем-то напоминает Wear OS от Google. Можно считать, что свой операционная система – огромный плюс для производителя. Можно оптимально подобрать железо, настроить плавную работу и подстроить “под себя”. Чем и воспользовалась Huawei. Система отлично работает с iOS, Android, но лучше её использовать в связке с устройствами компании.

Из функций HUAWEI WATCH 3 можно выделить несколько: датчик температуры тела, измерение уровня кислорода в крови, стресса и большое количество программ тренировок. По желанию можно активировать круглосуточный мониторинг состояния здоровья. Циферблаты есть на любой вкус и цвет.

Автономность

Когда фитнес-браслеты способны прожить до 14 суток на одном заряде (например, HUAWEI band 6 (отличная вещь, рекомендую)), то для смарт-часов – это пока недостижимая вершина. Если использовать Watch 3 только для приёма уведомлений, отключить функцию Always On Display, а также какие-либо звуки, то три дня работы получить удастся. Как показала практика, со всеми наворотами часы могут проработать максимум сутки. Сняли часы с беспроводной зарядки утром – получите их работу до вечера, а это около 11-13 часов.

Сама комплектная зарядка выполнена в виде небольшой шайбы. Таскать её необязательно, часы могут заряжаться от любой подобной зарядки и даже от смартфона.

Главная особенность

Теперь о той самой крутой фишке, которая была упомянута в самом начале материала. Часы можно сделать полностью самостоятельными, загрузить eSIM, подключить Wi-Fi и стриминговый музыкальный сервис HUAWEI.

Забыли телефон или не хотите его брать с собой на тренировку в зал? Не вопрос, вторая симка уже есть в часах. Хотите послушать музыку без телефона? Включайте её прямо с запястья и транслируйте в любые беспроводные наушники. Например, можно взять топовые наушники FreeBuds 4.

Говоря о самих FreeBuds 4, то они шикарны. И вот почему. Форма наушников практически полная копия Apple AirPods 2, но активного шумоподавления, даже в новых AirPods 3 — нет. В HUAWEI FreeBuds 4 есть активный шумодав, датчики выключения музыки при снятии наушника, переключение режимов и даже сенсорное управление громкостью. Достаточно просто провести по ножке наушника вниз и громкость заметно убавиться. Честно сказать, я давно пользовался AirPods 2, но теперь пересел на HUAWEI FreeBuds 4.

Форма HUAWEI FreeBuds 4 привычная, удобная и не закрывает ушной канал, как затычки (нет давления на уши и какого-либо дискомфорта из-за этого). При этом есть возможность включить функцию активного шумоподавления, которая будет глушить все окружающие звуки. Датчики обнаруживают и снижают окружающий шум. Это очень круто.

Кейс наушников выполнен в виде круга и оснащён поддержкой беспроводной зарядки. На одном заряде наушники могут проработать до 4 часов и до 32 часов с кейсом. На выбор есть всего два цветовых решения: белый и серебристый. На мой взгляд, самым интересным цветом является серебристый. Это свежо и отлично выделяет их из толпы.

Первый коннект наушников с Watch 3 происходит в меню часов из настроек Bluetooth. Для прослушивания музыки нужно иметь активную подписку на HUAWEI Музыка. Если её нет, то оформляется она через смартфон и пробный месяц будет бесплатным. После тест-драйва произойдёт списание 169 рублей в месяц.

Во время проигрывания трека на дисплее часов будет показываться наименование трека и его исполнителя. При заходе в приложение показывается обложка альбома с размытием на весь дисплей.

В приложение «Музыка» можно настроить процессы прослушивания треков и выбрать предпочтительный для себя вариант: через сеть сотового оператора или Wi-Fi. Для удобства любимые треки можно загрузить прямо в память устройства и наслаждаться ими без подключения к сети.

Управлять музыкой можно двумя способами: напрямую с часов или через наушники, предварительно назначив на сенсоры нужные жесты. Очень удобно, никаких минусов притянуть не могу. Но пытался.

В итоге

HUAWEI WATCH 3 – качественный аксессуар на каждый день и одна из самых удачных моделей компании. В нём есть всё необходимое: датчики, режимы тренировок и полная независимость от смартфона.

Первым делом отмечу исполнение часов – корпус из нержавеющей стали и применение керамики, что сильно выделяет их на фоне конкурентов. Они органично смотрятся на руке при любом виде занятий – начиная от спорта и заканчивая деловыми встречами.

Особо выделяются работа на собственной ОС и поддержка eSIM. Первая обеспечивает плавные переходы, без тормозов и зависаний. Пускай приложений пока не так много в фирменном магазине, но система молодая и только развивается. Вторая технология позволяет быть на связи даже в бассейне. И вишенкой на торте становится возможность прослушивания любимых треков с помощью беспроводных наушников, игнорируя звено в виде смартфона.

Если вы активный пользователь смартфонов HUAWEI, то можете смело приобретать HUAWEI WATCH 3 и выжать от них максимум.