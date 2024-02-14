Обзор HUAWEI MateBook D 16 (2024): мощный, лёгкий, стильный

13 декабря HUAWEI представила в Дубае обновлённый ноутбук MateBook D 16 в версии 2024 года. Наконец, спустя чуть больше месяца ко мне в руки попала новинка в топовой комплектации.

Обычно ноутбук выбирается с мыслью о том, чтобы использовать его на протяжении 3-5 лет. Поэтому предлагаю разобраться, что представляет из себя MateBook D 16, чем он отличается от версии прошлого года, каковы его перспективы на ближайшие пять лет и, в конце концов, стоит ли приобретать данное устройство.

Характеристики HUAWEI MateBook D 16 (2024)

Модель: HUAWEI MateBook D 16 2024 (MCLG-XX)

Габариты: 356,7×248,7×18 мм, 1,72 кг

Экран: 16 дюймов, IPS, 1920×1200 пикселей, 16:10, 141 PPI, 300 нит

Процессор: Intel Core i9-13900H

Видеокарта: Intel Iris Xe Graphics

ОЗУ: 16 ГБ (LPDDR4x)

ПЗУ: 1 ТБ (SSD PCIe)

Батарея: 70 Вт*ч, адаптер питания на 65 Вт

ОС: Windows 11 Домашняя 64-разрядная

Интерфейсы: USB-C (поддержка DisplayPort), USB-A (2.0), USB-A (3.2 Gen 1), HDMI 1.4

Связь: Bluetooth 5.1, Wi‑Fi 6e

Цена на момент обзора: 124 999 рублей

Комплектация

HUAWEI MateBook D16 упакован в простую картонную коробку с пластиковой ручкой и информацией о конфигурации. За безопасность устройства во время транспортировки отвечают две «подушки» из пенопласта, а для защиты от пыли предусмотрен синтетический конверт. Комплектация самая обычная — ноутбук, адаптер питания со встроенным (!) кабелем USB Type-C и документация.

Внешний вид

Ноутбук сохранил дизайн прошлогодней модели (обзор на HUAWEI MateBook D 16 2023). Но стал тоньше — всего 17 мм вместо прежних 18,4 мм. В максимальной конфигурации, которая и попала мне в руки, вес устройства 1,72 кг. Поэтому он максимально мобильный и его удобно носить в обычном рюкзаке, несмотря на большой экран.

Корпус MateBook D 16 выполнен из алюминиевого сплава за исключением пластиковых элементов клавиатуры, окантовки экрана и шарнира. В центре крышки расположился логотип компании HUAWEI.

Что касается цвета, но ноутбук представлен всего в одной расцветке — Space Grey, что, по-моему, упущение. Темный корпус выглядит брутально и стильно, но делает видимыми мелкие пятна, следы от пальцев и пылинки. Для сравнения на серебристом MateBook D 15 абсолютно ничего не остаётся. Однако, здесь дело вкуса и чистоплотности, ведь протирать «космически серый» ноутбук придётся практически ежедневно.

Несмотря на общую схожесть модели с её предшественником, нововведением стала поворотная петля с возможностью раскрытия лэптопа на 180 градусов. Фишка пригодится, если часто работаете с ноутбуком на коленях. «Тест на макбук» он не проходит, шарнир в купе с лёгкостью не даёт открыть ноутбук одним пальцем.

Полноразмерная клавиатура MateBook D 16 имеет ход клавиш 1,5 мм и обеспечивает их плавное нажатие. Она получила цифровой блок и дополнительные функциональные клавиши. Для работы в тёмное время суток предусмотрена подсветка клавиатуры, активирующаяся нажатием соответствующей клавиши.

Датчик отпечатков пальцев чуть съехал вправо в сравнении с моделью прошлого года. Он обеспечивает мгновенное и безошибочное распознавание. За время использования он не смог с первого раза «узнать» меня только 2-3 раза.

С левой стороны расположились порты USB Type-C (3,2 Gen 1), Type-A (3,2 Gen 1), HDMI, а также аудиоразъём 3,5 мм. На противоположной стороне находится один Type-A (2.0), а на дне устройства — динамики и вентиляционные отверстия.

Аудиосистема ноутбука хорошая. Звучание чистое и ясное, без искажений и перегрузок на высокой громкости, с достойным воспроизведением средних и высоких частот. Для фонового прослушивания музыки, просмотра видео или видеоконференций встроенной аудиосистемы вполне достаточно. Но для полного погружения нужны наушники.

Дисплей

HUAWEI MateBook D 16 унаследовал от линейки MateBook безрамочный дизайн. Рамки слева и справа всего 4,6 мм, что увеличило полезную площадь экрана до 90%. 16-дюймовый IPS-экран получил разрешение 1920×1200 и пропорции 16:10. Функция разделения экрана Windows позволяет эффективно организовать рабочее пространство на большом экране, размещая несколько приложений одновременно. Частота обновлении экрана составляет 60 Гц, чего достаточно для ноутбука, который не позиционируется как игровой.

Плотность пикселей 142 ppi, яркость 300 нит и 100% sRGB обеспечивают чёткое и яркое изображение в помещении. Однако, при попадании прямого солнечного света яркости не хватает. Я использовал устройство в среднеосвещенной комнате и снижал яркость экрана примерно до 50%. Также дисплей имеет сертификацию TÜV Rheinland, то есть защищает глаза от синего света.

В первые дни пользования ноутбуком соотношение сторон экрана 16:10 казалось минусом. В глаза бросались чёрные полосы сверху и снизу при просмотре видео на YouTube. Однако, хватило нескольких дней, чтобы не только привыкнуть, но и понять, что плюсов у большого экрана всё-таки больше.

На фоне отличного дисплея, камера оставляет желать лучшего. Она имеет разрешение всего 0,9 Мп и выдаёт снимки в разрешении 1280×720 пикселей. Видео на неё также получаются посредственные — 720p в 30 FPS. Если вы часто используете камеру, например, для видеоконференций, но качество вам не важно, то этого будет достаточно. Для остальных – путь в магазин за внешней вебкой.

Производительность

Мне в руки попал MateBook D 16 в максимальной конфигурации с процессором Intel Core i9-13900H. Он имеет 14 ядер, 20 потоков, базовую частоту 2600 МГц и максимальную частоту 5400 МГц. Встроенной графикой является Intel Iris Xe Graphics. Данная комплектация также имеет 16 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной памяти.

Тест в Geekbench 6

В Geekbench 6 в сбалансированном режиме процессор набирает 1347 баллов в одноядерном и 7726 в многоядерном тесте. В GPU-тестах OpenCL и Vulkan MateBook D 16 показывает 16688 и 17920 баллов соответсвенно.

При работе от сети в производительном режиме показатели CPU почти в два раза больше: 2781 балл в Single-Core и 12873 балла в Multi-core, OpenCL — 16859 баллов, Vulkan — 22216 баллов.

Сбалансированный режим (от батареи)

Производительный режим (от сети)

Тест в Novabench 5

В сбалансированном режиме Novabench 5 оценивает работу процессора в 2357 Гфлопс, в то время как в производительном — 2623 Гфлопс. Как видно из результатов теста, переключение режимов влияет и на оперативную память. При этом на графику и SSD влияние минимально. Итоговые показатели — 2472 балла для сбалансированного режима и 2878 баллов для производительного.

Сбалансированный режим (от батареи) Производительный режим (от сети)

Тест CPUID CPU-Z

В CPU-Z при сбалансированном режиме показатель на одно ядро составляет 502 балла, а на все ядра — 6014 баллов. При этом в производительном режиме тесты показали 784 и 7411 баллов соответственно.

Сбалансированный режим (от батареи) Производительный режим (от сети)

Цифры цифрами, но как обстоят дела в играх? HUAWEI не позиционирует данный ноутбук, как игровой, однако, потенциал у него все-таки есть. В целом, MateBook D 16 способен запускать игры любого масштаба. Однако для графически сложных ААА-игр достижение комфортной частоты кадров возможно только на низких настройках и при сниженном разрешении экрана. Тем не менее, он отлично подходит для проведения времени в менее требовательных или инди-играх.

Как показали тесты, в War Thunder устройство демонстрирует 50-70 FPS, в GTA 5 — стабильные 60 FPS. Но для Cyberpunk 2077 и похожих проектов придётся пожертвовать графикой или разрешением экрана (1920×1200 на низкой графике — 25-30 FPS). Стоит подчеркнуть, что кадры стабильные, никаких резких просадок нет. Поэтому подобрав меньшее разрешение можно добиться 40 FPS и уже более-менее комфортно играть.

Низкая графика, максимальное разрешение Низкая графика, максимальное разрешение Низкая графика, сниженное разрешение Низкая графика, сниженное разрешение

При использовании стандартных офисных приложений вряд ли можно столкнуться с проблемами производительности. Все, от браузеров и мессенджеров до программ для обработки видео, работает быстро и без задержек. Файлы открываются практически моментально, а операционная система загружается всего за 5-6 секунд.

Что касается системы охлаждения, то в новой модели теперь два вентилятора типа Shark Fin, призванные бороться с перегревом. Система способствует эффективному распределению тепла при работе с ресурсоёмкими приложениями, тем самым повышая производительность устройства. Однако, серьезный нагрев всё равно будет чувствоваться в играх на производительном режиме.

Автономность

Топовая конфигурация HUAWEI MateBook D 16 получила батарею 70 Вт*ч. При использовании ноутбука для работы (Word, мессенджеры, браузер, постоянное подключение к Wi-Fi и яркость на 50-60%) аккумулятора хватало на 8-9 часов. То есть на полноценный рабочий день.

Стоит учесть, что при запуске ресурсоемких приложений или игр автономность устройства значительно уменьшается, примерно до 3-4 часов работы.

В комплект поставки входит 65-ваттный адаптер питания с несъёмным кабелем. Он позволяет зарядить ноутбук на 100% примерно за полтора часа.

Экосистема HUAWEI

На HUAWEI MateBook D16 предустановлено фирменное программное обеспечение, которое обладает множеством полезных функций для ежедневного использования.

В Huawei PC Manager есть широкий спектр улучшений для аудио и видео. Например, доступны разнообразные режимы для оптимизации звука динамиков, наушников и микрофонов, а также настройки камеры:

Виртуальный фон — изменение фона изображения с веб-камеры

Украшение — применение настроек эффектов украшения во время видеовызовов

Автоцентрирование — изменение положения людей на изображении, чтобы они оставались в центре экрана.

Зрительный контакт — изменение изображения, чтобы во время разговора казалось, что пользователь смотрит в камеру, а не на экран.

Среди аудиофункций выделяются AI Sound и три режима шумоподавления для создания условий тихого виртуального конференц-зала. Усиление голоса при использовании наушников обеспечивает чистоту звучания, фильтрацию посторонних звуков и устранение фоновых шумов. Режим «Чистый голос» усиливает голос и подавляет окружающие шумы, а «Достоверный звук» гарантирует естественную и чистую запись.

Через Huawei PC Manager пользователи могут интегрировать свои устройства в единую экосистему, используя, например, планшет в качестве дополнительного экрана или блокнота для рисования, а также управлять мобильным устройством прямо с экрана ноутбука. Для удобства подключения достаточно приложить телефон к стикеру Huawei Share на корпусе ноутбука.

Итоги

HUAWEI стремилась сделать свой 16-дюймовый лэптоп немного более мобильным и удобным для пользователя и при этом сохранить высокую производительность. В общем и целом, у них это получилось.

Ноутбук обладает большим качественным экраном, прочным металлическим корпусом и достойным «железом». Хотя для требовательных AAA-игр он не подходит, в других задачах устройство показывает себя с лучшей стороны. Топовая модель однозначно хороший выбор для тех, кто ищет качественную рабочую лошадку, которая будет оставаться актуальной 3-5 лет. Единственный момент, который действительно может оттолкнуть — цена.

Если вы находите топовую конфигурацию за 124 999 рублей слишком дорогой, то существуют более доступные версии ноутбука с процессорами Intel Core 12-го поколения, меньшими объемами памяти и батареей на 56 Вт*ч. Эти упрощения существенно снижают цену, делая предложение более привлекательным в сегменте 16-дюймовых устройств. Выбор «начинки» достаточно разнообразный, поэтому вы точно найдете идеальный для себя вариант.

Анатолий Почивалов Плюсы Тонкий и легкий корпус

Хорошая производительность

Качественный дисплей

Достойная автономность и быстрая зарядка Недостатки Маркий корпус

Высокая цена

Камера 720p