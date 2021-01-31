ZTE готовит смартфон с 200-мегапиксельной камерой

Утечки относительно смартфона ZTE Axon 30 Pro 5G продолжают всплывать в сети. На этот раз часть из них была замечена на традиционном для этого ресурсе — Weibo. Так, один из инсайдеров, ссылаясь на свои источники, сделал предположение, что аппарат получит основной модуль камеры, разрешением 200 МП. Данный модуль имеет кодовое обозначение S5KGND и размер пикселя — 0,64 мкм.

Этот компонент будут поставлять представители Samsung, которые даже не закончили работу над этим модулем. Кстати, с помощью функции объединения пикселей, можно получать снимки разрешением 50 и 12,5 МП. Наличие такого модуля вполне могут объяснить недавние утечки, показывающие не совсем привычный нам контур выступа камеры. Что касается второй утечки, то речь идет о чипсете Snapdragon 888, что не удивляет.

По идее, именно этот компонент сможет поддерживать получение столь высокого качества фотографий. Кроме того, есть возможность съемки видео в формате 4К HDR. А вот когда состоится презентация этого смартфона — пока неизвестно. Но уже сейчас многие изъявляют желание владеть таким мощным устройством.