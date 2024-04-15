Журналист подтвердил характеристики PlayStation 5 Pro

PlayStation 5 Pro действительно существует. Редактор издания The Verge Том Уоррен рассказал, что ему удалось ознакомиться с документацией для разработчиков игр на будущую консоль.

По его словам, Sony уже призывает разработчиков адаптировать игры под PS5 Pro. В частности, акцент делается на усовершенствованной трассировке лучей. Игры, демонстрирующие заметные улучшения на PS5 Pro, будут маркироваться как PS5 Pro Enhanced.

Уоррен также подтвердил спецификации PS5 Pro, ранее опубликованные другими источниками, включая журналиста Тома Хендерсона. Среди улучшений:

Ускорение процессора на 10% по сравнению с базовой моделью (3,5-3,85 ГГц)

Возможность выбора режима тактовой частоты CPU для разработчиков

Увеличение скорости рендеринга на 45%

Тройное увеличение производительности трассировки лучей

Увеличение пропускной способности системной памяти (с 448 ГБ/с до 576 ГБ/с)

Выделение большего объема памяти для игр (с 12,5 ГБ до 13,7 ГБ)

Консоль также оснащена специализированной архитектурой машинного обучения и фирменным апскейлером изображений PSSR. Ожидается, что PS5 Pro появится в продаже к концу года.