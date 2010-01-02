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Новости

Японский блогер показал своё фото с PS5

Одним из самых ожидаемых к выходу продуктов является PlayStation 5. Однако, кое у кого уже есть шанс использовать консоль еще до старта массовых продаж. Такими счастливчиками стали крупные блогеры из Японии, которые уже получили в свое распоряжение игровые приставки.

Один из них, пользователь с ником Pocky Sweets, уже готовит видеообзор игровой приставки с контроллером DualSense. Фотография стала превью к видео, которое будет опубликовано 4 октября в рамках YouTube Gaming Week.

  • Bloger Sony Ps5

Стоит заметить, что продажи игровой консоли PlayStation 5 стартуют лишь 12 ноября по всему миру, включая США и Японию. А вот в России, к счастью местных игроманов, консоль можно будет приобрести уже с 19 ноября.

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Источник:
YouTube
Теги: 
Михаил Дулуб

Михаил Дулуб

Настоящий гик, любитель современных девайсов, хожу с Nokia 3310.

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