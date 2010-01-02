Японский блогер показал своё фото с PS5

Одним из самых ожидаемых к выходу продуктов является PlayStation 5. Однако, кое у кого уже есть шанс использовать консоль еще до старта массовых продаж. Такими счастливчиками стали крупные блогеры из Японии, которые уже получили в свое распоряжение игровые приставки.

Один из них, пользователь с ником Pocky Sweets, уже готовит видеообзор игровой приставки с контроллером DualSense. Фотография стала превью к видео, которое будет опубликовано 4 октября в рамках YouTube Gaming Week.

Стоит заметить, что продажи игровой консоли PlayStation 5 стартуют лишь 12 ноября по всему миру, включая США и Японию. А вот в России, к счастью местных игроманов, консоль можно будет приобрести уже с 19 ноября.